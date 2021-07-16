Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 16 июля:
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Заседание СНБО
Источник: 24 канал
Совет нацбезопасности и обороны 16 июля провел очередное заседание. Сначала анонсировали, что оно будет выездным, однако впоследствии от этого отказались, потому что некоторые участники заседания не успели бы добраться в Сумскую область.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на этот раз обсуждали 6 вопросов. Первый из них касался сферы защиты государственной границы. Его рассматривали в режиме тайно.
Вопросы рассматривали на заседании
Сфера гражданства
Данилов напомнил, что Кабмин должен рассмотреть вопрос о дополнительных мерах координации и реализации государственной политики в сфере гражданства, а также – подготовить соответствующий законопроект. Дедлайн уже в сентябре.
Кроме того, СНБО внес дополнения. Сейчас все люди, которые подают декларации в соответствии с законом о предотвращении коррупции обязаны указать, имеют ли гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране.
Если Рада примет закон об олигархах, то они так же должны заполнить эту декларацию и указывать свое гражданство, если у них есть другое,
– заявил Данилов.
Добыча полезных ископаемых
Секретарь СНБО сообщил: сразу 137 видов полезных ископаемых будут находиться под особым контролем государства.
По словам Данилова, пока в этой сфере фиксируют очень печальную статистику. В частности, компании имеют лицензии на добычу меди, однако "ни одного килограмма меди в Украине не добывают".
Санкции
СНБО принял решение ввести санкции против 9 украинцев, которые уже находятся под ограничениями со стороны США. В то же время Данилов отметил, что в списке нет Игоря Коломойского, Андрея Деркача и Александра Дубинского.
Система мониторинга за деятельностью олигархов
По словам Данилова, СНБО поручил подготовить проект системы мониторинга за деятельностью олигархов. До 7 сентября соответствующую работу должны выполнить: аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.
"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", – заверил секретарь СНБО.
Усиление карантина в Украине
Данилов заявил, что правительство планирует усилить карантин в Украине. Причиной является распространение в мире новых штаммов коронавируса: Дельты и Лямбды.
Секретарь СНБО подчеркнул: уязвимыми к вирусу сейчас уже являются не только взрослые, но и дети. Именно поэтому Данилов подчеркнул важность вакцинации населения.
"Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО примет жесткие меры. Какие именно – думаю, это вы узнаете от Ляшко (главы Минздрава – 24 канал)", – отметил Данилов.
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Назначение Монастырского
Источник: 24 канал
Денис Монастырский официально стал новым главой Министерства внутренних дел Украины. Назначение политика на этот пост поддержал 271 народный избранник. В парламенте Монастырский принес присягу.
Поздравление от Зеленского
Президент Владимир Зеленский поздравил Монастырского с новой должностью. Украинский лидер отметил, что ему важно доверять министрам и руководителям правоохранительных органов.
По словам Зеленского, именно доверие стало решающим аргументом в пользу Монастырского. Президент признался: "Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром".
Зеленский отметил, как важно, чтобы руководство государства доверяло министрам.
И прежде всего – руководству правоохранительных органов, министерству внутренних дел. Потому что как гражданин Украины хочу очень сильно доверять правоохранителям и хочу очень сильно уважать представителей правоохранительных органов,
– отметил президент.
Зеленский представил Монастырского: смотрите видео
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Смертельные наводнения в Германии
Источник: Der Spiegel
Число жертв в результате масштабных наводнений в Германии возросло до более сотни. Кроме того, примерно 1300 человек считают пропавшими без вести.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что в стране вводят режим военной катастрофы. Это позволит командирам самостоятельно принимать решение о направлении техники на помощь местным властям.
Меркель выразила соболезнования
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 15 июля – день "наполненный страхом, разочарованием и страданиями, ведь сотни тысяч людей внезапно столкнулись с катастрофой".
Моё сочувствие и моё сердце выражаются всем, кто в этой катастрофе потерял своих близких или тех, кто все еще беспокоится о судьбе людей, которые до сих пор исчезли,
– отметила канцлер.
Местные климатологи поражены масштабом наводнений. Специалисты признаются, что никто не ожидал такой трагедии.
Наводнение вызвало в Германии жуткие разрушения / Washingtonpost
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Инцидент с Ан-28 в России
Источник: ТАСС
Самолет Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", исчез во время полета в Томск. На борту находились 18 человек. Среди них были дети.
Сначала Ан-28 исчез с радаров. Впоследствии специалисты заметили, что сработал аварийній маяк. В качестве источника зафиксировали село Бачкар Томской области.
Детали спасательной операции
Через несколько часов спасатели обнаружили уцелевших людей с Ан-28. Когда пилоты экстренно посадили фактически неуправляемый самолет в болото, пассажиры и члены экипажа сумели самостоятельно выйти на улицу и разжечь костер.
Пилот Фарух Хасанов рассказал, что у самолета отказал двигатель. Вероятной причиной поломки могли быть экстраординарные климатические условия. В то же время сейчас специалисты рассматривают и другие версии случившегося.
Последние мгновения полета Ан-28: смотрите видео
Пилоты, которые посадили Ан-28 / Коллаж 24 канала