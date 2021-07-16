Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 16 июля:

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Заседание СНБО

Источник: 24 канал

Совет нацбезопасности и обороны 16 июля провел очередное заседание. Сначала анонсировали, что оно будет выездным, однако впоследствии от этого отказались, потому что некоторые участники заседания не успели бы добраться в Сумскую область.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на этот раз обсуждали 6 вопросов. Первый из них касался сферы защиты государственной границы. Его рассматривали в режиме тайно.

Вопросы рассматривали на заседании

Сфера гражданства

Данилов напомнил, что Кабмин должен рассмотреть вопрос о дополнительных мерах координации и реализации государственной политики в сфере гражданства, а также – подготовить соответствующий законопроект. Дедлайн уже в сентябре.

Кроме того, СНБО внес дополнения. Сейчас все люди, которые подают декларации в соответствии с законом о предотвращении коррупции обязаны указать, имеют ли гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране.

Если Рада примет закон об олигархах, то они так же должны заполнить эту декларацию и указывать свое гражданство, если у них есть другое,

– заявил Данилов.

Добыча полезных ископаемых

Секретарь СНБО сообщил: сразу 137 видов полезных ископаемых будут находиться под особым контролем государства.

По словам Данилова, пока в этой сфере фиксируют очень печальную статистику. В частности, компании имеют лицензии на добычу меди, однако "ни одного килограмма меди в Украине не добывают".

Санкции

СНБО принял решение ввести санкции против 9 украинцев, которые уже находятся под ограничениями со стороны США. В то же время Данилов отметил, что в списке нет Игоря Коломойского, Андрея Деркача и Александра Дубинского.

Система мониторинга за деятельностью олигархов

По словам Данилова, СНБО поручил подготовить проект системы мониторинга за деятельностью олигархов. До 7 сентября соответствующую работу должны выполнить: аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.

"Все будет понятно – относительно чего будет применяться этот мониторинг, что будет эта система мониторить", – заверил секретарь СНБО.

Усиление карантина в Украине

Данилов заявил, что правительство планирует усилить карантин в Украине. Причиной является распространение в мире новых штаммов коронавируса: Дельты и Лямбды.

Секретарь СНБО подчеркнул: уязвимыми к вирусу сейчас уже являются не только взрослые, но и дети. Именно поэтому Данилов подчеркнул важность вакцинации населения.

"Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО примет жесткие меры. Какие именно – думаю, это вы узнаете от Ляшко (главы Минздрава – 24 канал)", – отметил Данилов.

Интересно! На этот раз на заседании СНБО не было Арсена Авакова, которого Владимир Зеленский вывел из состава СНБО. Зато во встрече принял участие новый глава МВД Денис Монастырский.

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Назначение Монастырского

Источник: 24 канал

Денис Монастырский официально стал новым главой Министерства внутренних дел Украины. Назначение политика на этот пост поддержал 271 народный избранник. В парламенте Монастырский принес присягу.

Поздравление от Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил Монастырского с новой должностью. Украинский лидер отметил, что ему важно доверять министрам и руководителям правоохранительных органов.

По словам Зеленского, именно доверие стало решающим аргументом в пользу Монастырского. Президент признался: "Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром".

Зеленский отметил, как важно, чтобы руководство государства доверяло министрам.

И прежде всего – руководству правоохранительных органов, министерству внутренних дел. Потому что как гражданин Украины хочу очень сильно доверять правоохранителям и хочу очень сильно уважать представителей правоохранительных органов,

– отметил президент.

Зеленский представил Монастырского: смотрите видео

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Смертельные наводнения в Германии

Источник: Der Spiegel

Число жертв в результате масштабных наводнений в Германии возросло до более сотни. Кроме того, примерно 1300 человек считают пропавшими без вести.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что в стране вводят режим военной катастрофы. Это позволит командирам самостоятельно принимать решение о направлении техники на помощь местным властям.

Меркель выразила соболезнования

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 15 июля – день "наполненный страхом, разочарованием и страданиями, ведь сотни тысяч людей внезапно столкнулись с катастрофой".

Моё сочувствие и моё сердце выражаются всем, кто в этой катастрофе потерял своих близких или тех, кто все еще беспокоится о судьбе людей, которые до сих пор исчезли,

– отметила канцлер.

Местные климатологи поражены масштабом наводнений. Специалисты признаются, что никто не ожидал такой трагедии.

Наводнение вызвало в Германии жуткие разрушения / Washingtonpost

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Инцидент с Ан-28 в России

Источник: ТАСС

Самолет Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", исчез во время полета в Томск. На борту находились 18 человек. Среди них были дети.

Сначала Ан-28 исчез с радаров. Впоследствии специалисты заметили, что сработал аварийній маяк. В качестве источника зафиксировали село Бачкар Томской области.

Детали спасательной операции

Через несколько часов спасатели обнаружили уцелевших людей с Ан-28. Когда пилоты экстренно посадили фактически неуправляемый самолет в болото, пассажиры и члены экипажа сумели самостоятельно выйти на улицу и разжечь костер.

Пилот Фарух Хасанов рассказал, что у самолета отказал двигатель. Вероятной причиной поломки могли быть экстраординарные климатические условия. В то же время сейчас специалисты рассматривают и другие версии случившегося.

Последние мгновения полета Ан-28: смотрите видео



Пилоты, которые посадили Ан-28 / Коллаж 24 канала