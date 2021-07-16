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Засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Рада нацбезпеки і оборони 16 липня провела чергове засідання. Спершу анонсували, що воно буде виїзним, однак згодом від цього відмовилися, бо деякі учасники засідання не встигли б добратися на Сумщину.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що цього разу обговорювали 6 питань. Перше з них стосувалося сфери захисту державного кордону. Його розглядали у режимі таємно.

Які питання розглядали під час засідання

Сфера громадянства

Данілов нагадав, що Кабмін має розглянути питання про додаткові заходи координації та реалізації державної політики у сфері громадянства, а також – підготувати відповідний законопроєкт. Дедлайн вже у вересні.

Окрім того, РНБО внесла доповнення. Наразі усі люди, які подають декларації, згідно з законом про запобігання корупції зобов'язані вказати, чи мають громадянство інших або посвідку на проживання у тій чи іншій державі.

Якщо Рада ухвалить закон про олігархів, то вони так само мають заповнити цю декларацію та вказувати своє громадянство, якщо у них є інше,

– заявив Данілов.

Видобуток корисних копалин

Секретар РНБО повідомив: відразу 137 видів корисних копалин перебуватимуть під особливим контролем держави.

За словами Данілова, наразі у цій сфері фіксують дуже сумну статистику. Зокрема, компанії мають ліцензії на видобуток міді, однак "жодного кілограму міді в Україні не видобувають".

Санкції

РНБО ухвалила рішення запровадити санкції проти 9 українців, які вже перебувають під обмеженнями з боку США. Водночас Данілов наголосив, що у списку нема Ігоря Коломойського, Андрія Деркача та Олександра Дубінського.

Система моніторингу за діяльністю олігархів

За словами Данілова, РНБО доручила підготувати проєкт системи моніторингу за діяльністю олігархів. До 7 вересня відповідну роботу мають виконати: апарат та члени РНБО, Антимонопольний комітет, Служба безпеки України та усі органи центральної виконавчої влади.

"Все буде зрозуміло – щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити", – запевнив секретар РНБО.

Посилення карантину в Україні

Данілов заявив, що уряд планує посилити карантин в Україні. Причиною є поширення у світі нових штамів коронавірусу: Дельти та Лямбди.

Секретар РНБО наголосив: вразливими до вірусу наразі вже є не лише дорослі, але й діти. Саме тому Данілов наголосив на важливості вакцинації населення.

"Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО ухвалить жорсткіші заходи. Які саме – думаю, це ви дізнаєтеся від Ляшка (очільника МОЗ – 24 канал)", – зазначив Данілов.

Цікаво! Цього разу на засіданні РНБО не було Арсена Авакова, якого Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО. Натомість участь у зустрічі взяв новий очільник МВС Денис Монастирський.

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Призначення Монастирського

Джерело: 24 канал

Денис Монастирський офіційно став новим главою Міністерства внутрішніх справ України. Призначення політика на цю посаду підтримав 271 народний обранець. У парламенті Монастирський склав присягу.

Привітання від Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав Монастирського з новою посадою. Український лідер наголосив, що йому важливо довіряти міністрам та очільникам правоохоронних органів.

За словами Зеленського, саме довіра стала вирішальним аргументом на користь Монастирського. Президент зізнався: "ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".

Зеленський наголосив, як важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.

І перш за все – керівництву правоохоронних органів, міністерству внутрішніх справ. Тому що як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронцям й хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів,

– зауважив президент.

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Смертельні повені у Німеччині

Джерело: Der Spiegel

Кількість жертв внаслідок масштабних повеней у Німеччині зросла до понад сотні. Окрім того, приблизно 1300 людей вважають зниклими безвісти.

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила, що у країні вводять режим військової катастрофи. Це дозволить командирам самостійно ухвалювати рішення щодо направлення техніки на допомогу місцевій владі.

Меркель висловила співчуття

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що 15 липня – день "сповнений страху, зневіри та страждань, адже сотні тисяч людей раптово зіткнулися з катастрофою".

Моє співчуття і моє серце висловлюються всім, хто в цій катастрофі втратив своїх близьких або тих, хто все ще турбується про долю людей, які досі зникли,

– зазначила канцлерка.

Місцеві кліматологи вражені масштабом повеней. Фахівці зізнаються, що ніхто не очікував такої трагедії.

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Інцидент з Ан-28 у Росії

Джерело: ТАСС

Літак Ан-28, який належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація", зник під час польоту до Томська. На борту перебували 18 людей. Серед них були діти.

Спершу Ан-28 зник з радарів. Згодом фахівці помітили, що спрацював аварійний маяк. Як джерело сигналу зафіксували село Бачкар Томської області.

Деталі рятувальної операції

Через декілька годин рятувальники виявили вцілілих людей з Ан-28. Коли пілоти екстрено посадили фактично некерований літак у болото, пасажири та члени екіпажу зуміли самостійно вийти на вулицю і розпалити багаття.

Пілот Фарух Хасанов розповів, що у літака відмовив двигун. Імовірною причиною поломки могли бути екстраординарні кліматичні умови. Водночас наразі фахівці розглядають також інші версії інциденту.

Останні миті польоту Ан-28: дивіться відео



Пілоти, які посадили Ан-28 / Колаж 24 каналу