Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 16 липня:
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Засідання РНБО
Джерело: 24 канал
Рада нацбезпеки і оборони 16 липня провела чергове засідання. Спершу анонсували, що воно буде виїзним, однак згодом від цього відмовилися, бо деякі учасники засідання не встигли б добратися на Сумщину.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що цього разу обговорювали 6 питань. Перше з них стосувалося сфери захисту державного кордону. Його розглядали у режимі таємно.
Які питання розглядали під час засідання
Сфера громадянства
Данілов нагадав, що Кабмін має розглянути питання про додаткові заходи координації та реалізації державної політики у сфері громадянства, а також – підготувати відповідний законопроєкт. Дедлайн вже у вересні.
Окрім того, РНБО внесла доповнення. Наразі усі люди, які подають декларації, згідно з законом про запобігання корупції зобов'язані вказати, чи мають громадянство інших або посвідку на проживання у тій чи іншій державі.
Якщо Рада ухвалить закон про олігархів, то вони так само мають заповнити цю декларацію та вказувати своє громадянство, якщо у них є інше,
– заявив Данілов.
Видобуток корисних копалин
Секретар РНБО повідомив: відразу 137 видів корисних копалин перебуватимуть під особливим контролем держави.
За словами Данілова, наразі у цій сфері фіксують дуже сумну статистику. Зокрема, компанії мають ліцензії на видобуток міді, однак "жодного кілограму міді в Україні не видобувають".
Санкції
РНБО ухвалила рішення запровадити санкції проти 9 українців, які вже перебувають під обмеженнями з боку США. Водночас Данілов наголосив, що у списку нема Ігоря Коломойського, Андрія Деркача та Олександра Дубінського.
Система моніторингу за діяльністю олігархів
За словами Данілова, РНБО доручила підготувати проєкт системи моніторингу за діяльністю олігархів. До 7 вересня відповідну роботу мають виконати: апарат та члени РНБО, Антимонопольний комітет, Служба безпеки України та усі органи центральної виконавчої влади.
"Все буде зрозуміло – щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити", – запевнив секретар РНБО.
Посилення карантину в Україні
Данілов заявив, що уряд планує посилити карантин в Україні. Причиною є поширення у світі нових штамів коронавірусу: Дельти та Лямбди.
Секретар РНБО наголосив: вразливими до вірусу наразі вже є не лише дорослі, але й діти. Саме тому Данілов наголосив на важливості вакцинації населення.
"Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО ухвалить жорсткіші заходи. Які саме – думаю, це ви дізнаєтеся від Ляшка (очільника МОЗ – 24 канал)", – зазначив Данілов.
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Призначення Монастирського
Джерело: 24 канал
Денис Монастирський офіційно став новим главою Міністерства внутрішніх справ України. Призначення політика на цю посаду підтримав 271 народний обранець. У парламенті Монастирський склав присягу.
Привітання від Зеленського
Президент Володимир Зеленський привітав Монастирського з новою посадою. Український лідер наголосив, що йому важливо довіряти міністрам та очільникам правоохоронних органів.
За словами Зеленського, саме довіра стала вирішальним аргументом на користь Монастирського. Президент зізнався: "ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".
Зеленський наголосив, як важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.
І перш за все – керівництву правоохоронних органів, міністерству внутрішніх справ. Тому що як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронцям й хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів,
– зауважив президент.
Зеленський представив Монастирського: дивіться відео
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Смертельні повені у Німеччині
Джерело: Der Spiegel
Кількість жертв внаслідок масштабних повеней у Німеччині зросла до понад сотні. Окрім того, приблизно 1300 людей вважають зниклими безвісти.
Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер повідомила, що у країні вводять режим військової катастрофи. Це дозволить командирам самостійно ухвалювати рішення щодо направлення техніки на допомогу місцевій владі.
Меркель висловила співчуття
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що 15 липня – день "сповнений страху, зневіри та страждань, адже сотні тисяч людей раптово зіткнулися з катастрофою".
Моє співчуття і моє серце висловлюються всім, хто в цій катастрофі втратив своїх близьких або тих, хто все ще турбується про долю людей, які досі зникли,
– зазначила канцлерка.
Місцеві кліматологи вражені масштабом повеней. Фахівці зізнаються, що ніхто не очікував такої трагедії.
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Інцидент з Ан-28 у Росії
Джерело: ТАСС
Літак Ан-28, який належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація", зник під час польоту до Томська. На борту перебували 18 людей. Серед них були діти.
Спершу Ан-28 зник з радарів. Згодом фахівці помітили, що спрацював аварійний маяк. Як джерело сигналу зафіксували село Бачкар Томської області.
Деталі рятувальної операції
Через декілька годин рятувальники виявили вцілілих людей з Ан-28. Коли пілоти екстрено посадили фактично некерований літак у болото, пасажири та члени екіпажу зуміли самостійно вийти на вулицю і розпалити багаття.
Пілот Фарух Хасанов розповів, що у літака відмовив двигун. Імовірною причиною поломки могли бути екстраординарні кліматичні умови. Водночас наразі фахівці розглядають також інші версії інциденту.
Останні миті польоту Ан-28: дивіться відео
Пілоти, які посадили Ан-28 / Колаж 24 каналу