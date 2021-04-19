Николай Тищенко устроил в локдаун вечеринку по случаю дня рождения жены. Европейские клубы объявили о создании Суперлиги, в то же время УЕФА официально утвердил новый формат Лиги чемпионов. В Евросоюзе заявили о рекордном количестве войск России на границе с Украиной. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что высылают российского дипломата. Таковы были главные новости 19 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Вечеринка Тищенко

Источник: 24 канал

Народный депутат от" Слуги народа " Николай Тищенко попал в новый скандал – СМИ опубликовали кадры с вечеринки, которую он организовал, несмотря на локдаун, по случаю Дня рождения жены.

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Что у Тищенко говорят об организованной им вечеринке

Празднование провели в ресторане киевского отеля Fairmont.

Судя по видео, которое появилось в сети, защитные маски носил только персонал заведения. Хотя работа ресторанов в Киеве запрещена из-за локдауна.

Кадры с якобы дня рождения жены Тищенко / Фото из соцсетей

Вечеринка Тищенко во время карантина: смотрите видео

Как ситуацию комментирует полиция

По информации полиции Киева, отреагировав на сообщения в соцсетях, в ресторан прибыли правоохранители.

Полицейские уже открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Что говорят у Тищенко

"Радио Свобода" пишет, что у нардепа решили избегать каких-либо объяснений относительно вечеринки.

Извиняюсь, но комментариев не будет,

– ответили изданию в пресс-лужбе.

К слову, у Тищенко сначала сообщали журналистам, что мероприятие проходило у него дома, а не в отеле. А вероятные гости вечеринки публиковали в сети фото, не обозначая ни семью Тищенко, ни свое местонахождение.

Обратите внимание! Ранее Тищенко уже попадал в скандал по поводу нарушения карантина. Весной 2020 года его ресторан "Велюр" работал, несмотря на жесткие ограничения.

Скандал в футбольном мире

Источник: 24 канал

Создание Суперлиги

Вечером 18 апреля сразу 12 топовых команд объявили о создании Суперлиги.

Подробно Европейские клубы объявили о создании Суперлиги: все, что стоит знать об этом турнире

Это 6 английских команд: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси и Арсенал.

А также по 3 испанских и итальянских команд – Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

Идейным вдохновителем турнира является президент Реала Флорентино Перес. Именно он и станет новым президентом Суперлиги.

Всего в турнире будут участвовать 20 команд. Среди них 15-на постоянной основе, это так называемые команды-основатели. Какие еще три клуба займут эти места (дополнительно к уже 12 названным) – пока неизвестно. Еще 5 команд будут меняться.

В то же время УЕФА выступил против такой инициативы.

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о реформе еврокубковых турниров.

Лига чемпионов

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36.

Лиги чемпионов увеличится Ранее каждый клуб проводил 6 матчей против 3 команд (дома и на выезде). Теперь каждый сыграет на общем этапе н е менее 10 матчей против 10 соперников (5 дома, 5 в гостях).

(5 дома, 5 в гостях). Далее 8 лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9 до 24 , сыграют дополнительный раунд для попадания в плей-офф. Команды с 25 и до 36 места – выбывают.

общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут , сыграют дополнительный раунд для попадания в плей-офф. Команды Лига чемпионов останется открытой . Команды, и в дальнейшем будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

. Команды, и в дальнейшем будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях. Одно из дополнительных мест получит клуб, который будет третьим в чемпионате Ассоциации, занимающем пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. Это значит, что количество таких путевок увеличится с 4 до 5.

получит клуб, который будет третьим в чемпионате Ассоциации, занимающем пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. Это значит, что количество таких путевок увеличится с 4 до 5. Остальные 2 места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние 5 лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но прошли в квалификацию Лиги чемпионов, Лигу Европы или в Лигу конференций.

Лига Европы и Лига конференций

Похожие изменения будут и в Лиге Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиге конференций (6 матчей на общем этапе). Количество участников общего этапа 2 этих турниров также может увеличиться до 36.

Все матчи еврокубков до финала по-прежнему будут проводить в середине недели.

Рекордное количество войск России на границе с Украиной

Источник: "Европейская правда"

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель после видеоконференции глав МИД стран Евросоюза заявил, что пока у границ Украины скопилось максимальное количество российских военных.

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ЕС обеспокоен российскими войсками

По словам Борреля, российское наращивание военных сил очень беспокоит Евросоюз.

Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было,

– отметил глава дипломатии ЕС.

Он также отметил, что Евросоюз увеличивает дипломатические усилия для восстановления украинской территориальной целостности. В то же время Боррель отметил, что ЕС ждет от Украины устойчивого прогресса в реформах.

Добавим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания ее войск к украинской границе. Ранее депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции ЕС против России неизбежны.

Эскалация на Донбассе: главное

В течение последних недель Россия активно стягивает свои войска к границам Украины. По данным украинской разведки, до 20 апреля страна-агрессор стянет к нашей границе 110 тысяч военных.

В то же время войска России зафиксировали в оккупированном Крыму и даже в Приднестровье. А в середине апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на Донбассе с нарушением.



Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала

Украина высылает российского дипломата

Источник: 24 канал

Украинский МИД направил российскому посольству ноту об объявлении его старшего сотрудника персоной нон-грата.

Почему высылают советника посольства России

Как объяснил в комментарии 24 канала спикер МИД Олег Николенко, россиянина высылают в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.

Он уточнил, что советник российского посольства в Киеве, Евгений Черников, должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Николенко также добавил, что сейчас решается вопрос о возвращении в Украину Александра Сосонюка, консула из Санкт-Петербурга. В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин пояснил, что Украина имеет право на такой шаг согласно Венской конвенции.

Справка. В статье 9 говорится, что любое государство имеет право без объяснения объявить нежелательной персоной любого сотрудника дипломатической или консульской миссии.

Шантаж со стороны России

Страна агрессор постоянно провоцирует МИД Украины. Накануне там пригрозили, что могут выслать сотрудника посольства в Москве.

Мы совершенно не реагируем на какой-либо шантаж. Относимся к таким заявлениям спокойно,

– заверил Николенко.

И добавил, что если Россия решит продолжать провокации против работников украинских дипломатических учреждений, реакция будет решительной.

Дипломатический скандал с Россией: коротко