Головні новини 19 квітня: вечірка Тищенка, скандал зі Суперлігою
Микола Тищенко влаштував у локдаун вечірку з нагоди дня народження дружини. Європейські клуби оголосили про створення Суперліги, водночас УЄФА офіційно затвердив новий формат Ліги Чемпіонів. В Євросоюзі заявили про рекордну кількість військ Росії на кордоні з Україною. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що висилають російського дипломата. Такими були головні новини 19 квітня.
Джерело:24 канал
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Вечірка Тищенка
Джерело: 24 канал
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал – ЗМІ опублікували кадри з вечірки, яку він організував, попри локдаун, з нагоди дня народження дружини.
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Що у Тищенка кажуть про організовану ним вечірку
- Святкування провели у ресторані київського готелю Fairmont.
- Судячи з відео, яке з'явилося у мережі, захисні маски носив тільки персонал закладу. Хоча робота ресторанів у Києві заборонена через локдаун.
Кадри з начебто дня народження дружини Тищенка / Фото з соцмереж
Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео
Як ситуацію коментує поліція
За інформацією поліції Києва, відреагувавши на повідомлення у соцмережах, у ресторан прибули правоохоронці.
Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Що кажуть у Тищенка
"Радіо Свобода" пише, що у нардепа вирішили уникнути будь-яких пояснень щодо вечірки.
Перепрошую, але коментарів не буде,
– відповіли виданню у пресслужбі.
До слова, у Тищенка спершу повідомляли журналістам, що захід відбувався у нього вдома, а не в готелі. А ймовірні гості вечірки публікували у мережі фото, не позначаючи ані сім'ю Тищенка, ані своє місцеперебування.
Скандал у футбольному світі
Джерело: 24 канал
Створення Суперліги
Ввечері 18 квітня одразу 12 топових команд оголосили про створення Суперліги.
Детально Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір
- Це 6 англійських команд: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал.
- А також по 3 іспанські та італійські команди – Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.
Ідейним натхненником турніру є президент Реалу Флорентіно Перес. Саме він і стане новим президентом Суперліги.
Загалом в турнірі будуть брати участь 20 команд. Серед них 15 – на постійній основі, це так звані команди-засновники. Які ще три клуби посядуть ці місця (додатково до вже 12 названих) – поки невідомо. Ще 5 команд будуть змінюватися.
Водночас УЄФА виступив проти такої ініціативи.
УЄФА затвердив новий формат Ліги Чемпіонів
Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про реформу єврокубкових турнірів.
Ліга чемпіонів
- Кількість учасників Ліги Чемпіонів збільшиться з 32 до 36.
- Раніше кожен клуб проводив 6 матчів проти 3 команд (вдома і на виїзді). Тепер кожен зіграє на загальному етапі щонайменше 10 матчів проти 10 суперників (5 вдома, 5 у гостях).
- Далі 8 найкращих команд загального етапу напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть місця з 9 до 24, зіграють додатковий раунд для потрапляння в плей-офф. Команди з 25 і до 36 місця – вибувають.
- Ліга чемпіонів залишиться відкритою. Команди, і надалі потраплятимуть у неї залежно від виступів у внутрішніх змаганнях.
- Одне з додаткових місць отримає клуб, який буде третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Це означає, що кількість таких путівок збільшиться з 4 до 5.
- Решта 2 місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні 5 років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пройшли у кваліфікацію Ліги чемпіонів, Лігу Європи або в Лігу конференцій.
Ліга Європи та Ліга Конференцій
- Схожі зміни будуть і в Лізі Європи (8 матчів на загальному етапі) та Лізі конференцій (6 матчів на загальному етапі). Кількість учасників загального етапу 2 цих турнірів також може збільшитися до 36.
- Усі матчі єврокубків до фіналу, як і раніше, проводитимуть у середині тижня.
Рекордна кількість військ Росії на кордоні з Україною
Джерело: "Європейська правда"
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу заявив, що наразі біля кордонів України скупчилася максимальна кількість російських військових.
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ЄС стурбований російськими військами
За словами Борреля, російське нарощування військових сил дуже турбує Євросоюз.
Понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та в Криму. Це найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було,
– зазначив глава дипломатії ЄС.
Він також наголосив, що Євросоюз збільшує дипломатичні зусилля для відновлення української територіальної цілісності. Водночас Боррель зауважив, що ЄС чекає від України стійкого прогресу в реформах.
Ескалація на Донбасі: головне
- Протягом останніх тижнів Росія активно стягує свої війська до кордонів України. За даними української розвідки, до 20 квітня країна-агресор стягне до нашого кордону 110 тисяч військових.
- Водночас війська Росії зафіксували в окупованому Криму та навіть у Придністров'ї. А у середині квітня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки, які були розміщені на Донбасі з порушенням.
Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
Україна висилає російського дипломата
Джерело: 24 канал
Українське МЗС надіслало російському посольству ноту про оголошення його старшого співробітника персоною нон-ґрата.
Чому висилають радника посольства Росії
Як пояснив у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко, росіянина висилають у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.
Він уточнив, що радник російського посольства у Києві, Євген Черніков, повинен залишити територію України впродовж 72 годин.
Ніколенко також додав, що наразі вирішується питання про повернення в Україну Олександра Сосонюка, консула з Санкт-Петербурга. Водночас заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін пояснив, що Україна має право на такий крок згідно з Віденською конвенцією.
Шантаж зі сторони Росії
Країна-агресор постійно провокує МЗС України. Напередодні там пригрозили, що можуть вислати співробітника посольств у Москві.
Ми абсолютно не приймаємо будь-якого шантажу. Ставимося до таких заяв спокійно,
– запевнив Ніколенко.
Та додав, якщо Росія вирішить продовжувати провокації проти працівників українських дипломатичних установ, реакція буде рішучою.
Дипломатичний скандал з Росією: коротко
- ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Йому закидають спробу отримання секретної інформації.
- Під час затримання українець зустрічався у ресторані з росіянкою, яку ледве знав. Раптово вона почала діставати якісь документи.
- До них одразу підійшли працівники ФСБ, консула кілька годин протримали у відділенні, а потім відпустили. Йому дали час до 22 квітня, щоб покинути Росію.
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