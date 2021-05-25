Главная новости 24 мая: паспорта вакцинации в Украине, Шевченко больше не "слуга народа"

Уже с 1 июля в Украине могут появиться паспорта вакцинации. Нардепа Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Из аэропорта Беларуси долгое время не выпускали самолет Lufthansa. Мировое сообщество отреагировало на задержание блогера Романа Протасевича, а ряд авиакомпаний прекратили полеты над Беларусью. Такими были главные новости 24 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за понедельник, 24 мая:

Важно За сутки в Украине выявили более тысячи больных COVID-19

Паспорта вакцинации для украинцев

Источник: ОП

В Украине сейчас идет активное обсуждение введения паспортов вакцинации для украинцев. Предварительно, их могут запустить уже с 1 июля. Такую инициативу обсудили на селекторном совещании под председательством президента Зеленского 24 мая.

Каким будет COVID-паспорт: что известно

Ранее в ЕС тоже решили ввести COVID-паспорта. Накануне Украина и Евросоюз уже достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации".

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что украинский COVID-паспорт будет аналогичен европейскому. Документ позволит беспрепятственно путешествовать путешественникам третьих стран, если они получили последнюю рекомендованную дозу вакцины хотя бы за 2 недели до прибытия.

Информация, которую будет содержать "паспорт вакцинации":

был ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19;

вылечился ли человек недавно от коронавируса;

получил ли человек прививки препаратами, одобренными в ЕС.

Какова сейчас ситуация с вакцинацией в Украине?

Согласно данным Минздрава, с начала кампании вакцинации проведено 1 054 139 прививок. Первую дозу получили 978 352 человека, а вторую – 75 787 человек. За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 прививали 1325 человек.

Шевченко исключили из "Слуги народа"

Источник: 24 канал

Парламентарии собрали достаточно подписей, чтобы исключить скандального нардепа Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа". Теперь материалы по Шевченко передадут в Аппарат Верховной Рады, их зачитают во время следующего пленарного заседания.

Причины исключения

Как сказала нардеп Евгения Кравчук, голосование за исключение Шевченко из фракции началось еще 2 – 3 недели назад. Тогда такое решение приняли из-за того, что поведение нардепа противоречило государственной политике и позиции "Слуги народа". Кравчук добавила, что последней каплей стала поддержка Шевченко событий в Беларуси 23 мая.

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Реакция на исключение из фракции Шевченко

Сам Шевченко обрадовался этому, заявив, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства".

Наконец меня исключили из фракции "Слуга народа". Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно,

– написал Шевченко в телеграме.

В фейсбуке он поблагодарил бывших коллег и заявил, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства". Шевченко уверен, что дружить нужно со всеми, в том числе и Беларусью.

Реакция международного сообщества на задержание Протасевича

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Источник: 24 канал

Задержание Протасевича: главное

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс срочно приземлился в столице Беларуси Минске. Произошло это из-за сообщения о якобы заминировании.

Интересно! Взрывчатку на борту Ryanair так и не нашли.

По странному стечению обстоятельств на борту находился неугодный белорусским властям блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили. В конце концов Романа, его девушку и еще нескольких человек задержали белорусские силовики.

В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж о потенциальной угрозе на борту. Кроме того, СМИ пишут, что приказ о посадке самолета отдал лично Александр Лукашенко.

Позиция Украины и мира

Спикер украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что задержание Романа – это наступление на свободу слова. Также Украина требует немедленного освобождения Протасевича.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что весь цивилизованный мир должен ответить на похищение человека не просто "беспокойством", а жесткими санкциями против самопровозглашенного президента.

Между тем мировые политики выразили обеспокоенность и даже заговорили о новых санкциях против Беларуси.

В Госдепартаменте США также возмутились действиями белорусских властей и отметили: Беларусь поставила под угрозу жизни более 120 человек ради давления на СМИ.

Журналиста и бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича признали политическим заключенным

Как известно, девушку Романа Протасевича россиянку Софию Сапегу поместили в белорусское СИЗО. Сам Протасевич находится в критическом состоянии в больнице Минска.

Задержание еще одного самолета в Беларуси

Источник: TUT.BY

Днем 24 мая из Национального аэропорта Минска не мог вылететь самолет авиакомпании Lufthansa. Известно, что авиасудно уже было готово к вылету, но вдруг всем пассажирам приказали выйти из самолета.

Что известно о задержании вылета Lufthansa

Самолет немецкой авиакомпании должен был вылететь из Минска еще в 14:20, но вылет резко отменили. В пресс-службе аэропорта заявили, что самолет не выпускают из-за якобы электронного письма о возможном теракте.

Всех пассажиров, а также их багаж повторно осмотрели. Самолет осматривали белорусские силовики с кинологами и собаками. Однако ничего опасного они так и не нашли.

Судно вылетело к месту назначения, хотя и со значительным опозданием.

Вирастюка не признали победителем на довыборах

Источник: ОПОРА

Верховный Суд вновь отменил протокол ЦИК о результатах довыборов в округе №87 на Прикарпатье. Это уже второй раз признание Василия Вирастюка избранным нардепом назвали недействительным. Соответствующий иск в Верховный Суд подал оппонент Вирастюка – Александр Шевченко.

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Своим постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Она признавала недействительным голосование на шести проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Сейчас Постановление ВС принял как суд первой инстанции. Впрочем, на него могут подать апелляцию. В случае обжалования этого решения ЦИК или командой Вирастюка, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. Тогда уже решение Большой палаты будет окончательным.

Довыборы на Прикарпатье: главное

22 апреля ЦИК признал Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, его ближайший оппонент – Александр Шевченко – 29,69%.

Шевченко подавал иски в суд, поскольку подсчет голосов на нескольких участках сопровождался скандалами. Впоследствии, Верховный Суд отменил результаты выборов.

ЦИК 5 мая отказал Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен. Но уже 19 мая ЦИК составила новый протокол и признала Вирастюка победителем.

Когда отступит непогода

Провести выборы на этом округе в конце марта пришлось из-за того, что мажоритарщик Зиновий Андреевич стал мэром Надворной и сложил полномочия нардепа.

Источник: Укргидрометцентр

В Украину в ночь с 23 на 24 мая пришел мощный циклон. Его последствия ощутили на себе большинство регионов страны. Настоящими дождевыми рекордсменами стали Киевщина и Черкасщина. Там выпало "20 – 33 миллиметра осадков".

Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и до завтра покинет территорию нашей страны. Сегодня днем в Украине (кроме западной части) будет дождливо, местами возможны грозы,

– говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что "на Полтавщине и Сумщине будут идти значительные дожди". А в северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Циклон над Украиной / Фото Укргидрометцентра

Между тем на вершине Черногоры в Карпатах до сих пор совсем не майская погода. По состоянию на 8:00 там зафиксировали 0 градусов. На вершине – облачно и ограниченная видимость.