Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 9 июля:

Медведчуку продлили круглосуточный домашний арест

Источник: 24 канал

Печерский районный суд 9 июля продлил меру пресечения куму Путина Виктору Медведчуку. Заседание под председательством судьи Сергея Вовка началось накануне и продолжалось примерно 13 часов.

Меру пресечения пророссийскому нардепу продлили на 2 месяца, до 7 сентября.

Заявления прокуроров и защиты

Прокуроры просили об этом ввиду того, что есть риски побега и давления на предполагаемых соучастников, свидетелей.

Кроме этого, они предостерегали о вероятном сокрытии, уничтожении или искажении вещественных доказательств. В то же время обратили внимание на то, что в деле еще не установлены все вероятные участники.

Зато защита Медведчука заявляла, что риски являются необоснованными, и пытался отменить круглосуточный домашний арест. Там также апеллировали к тому, что такая мера нарушает право нардепа на труд. Решение суда можно обжаловать в течение 5 дней.

Обратите внимание! Медведчук и его защита нарушали карантинные правила во время заседания. Они находились на нем без защитных масок. Также они ходатайствовали о 3-часовом перерыве на обед.

Коротко о деле Медведчука

11 мая пророссийскому нардепу объявили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он "слил" России информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, а также совершил покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

13 мая политику избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля. Поскольку срок уже истекает, 8 июля суд избирает Медведчуку новую меру пресечения.

Прокуратура ходатайствовала о продлении круглосуточного домашнего ареста. Из-за этого под стенами Верховной Рады собирались недовольные активисты. Они требовали, чтобы нардепа взяли под стражу.

Известно имя погибшего на Донбассе – это 24-летний Евгений Курасов

Источник: фейсбук 58 отдельной мотопехотной бригады

На Донбассе 8 июля погиб украинский военный. Из-за боевиков он получил ранение несовместимое с жизнью. Его смертельно поразила снайперская пуля. О невосполнимой утрате известили в мотопехотной бригаде, в которой военный служил.

9 июля стало известно, что погибший – 24-летний военный Евгений Курасов, который был родом из Сумской области.

Что известно о бойце

Военный погиб вблизи села Пески.

Ранения, которые ему нанес снайпер, были несовместимыми с жизнью.

Погибший Евгений Курасов был заместителем командира боевой машины, наводчик-оператором механизированного взвода.

Родился Герой в селе Локня Сумской области.

Дома военнослужащего ждала жена с ребенком.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!

Сутки на Донбассе: коротко

За сутки 8 июля российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов 1 боец погиб, а еще 1 – получил пулевое ранение.

Его оперативно госпитализировали, состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Возле Опытного враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Невельского и Причепилівки – из минометов 120-го калибра.

Утром 9 июля российские наемники уже успели 4 раза нарушить перемирие.

Зеленский подписал указ о назначении представителем Сергея Никифорова

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о назначении нового пресс-секретаря. Теперь эту должность будет занимать тележурналист Сергей Никифоров.

Юлия Мендель официально уволена с должности спикера президента.

Сергей Никифоров 9 июля дал первый брифинг. В частности он заявил, что не будет повторять так называемых публичных "скандалов" своей предшественницы Юлии Мендель. А также, что "ездил в группе поддержки "95 квартала".

Что известно о Сергее Никифорове

Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал в Лионе на международное издание Euronews.

Опыт работы в журналистике в Никифорова большой – примерно 15 лет.

Свою карьеру в медиа он начал с К1 и "24 канала". В 2011 году журналист работал в арабоязычном подразделении канала Euronews.

А уже через год перешел в главный офис канала и переехал во Францию. Никифоров был в украинской службе Euronews до ее закрытия в 2017 году.

После 7 лет жизни во Франции Никифоров откликнулся на предложение работы на родине.

Журналист начал работать на одном из телеканалов, который относится к медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.

Он женат, имеет двоих детей: мальчика и девочку. Старшего сына зовут Марк. Он родился в 2017 году во Франции. Младшая дочь появилась на свет не так давно – фото с ней Никифоров опубликовал в июне 2020 года.

Обратите внимание! Весной этого года Юлия Мендель заявила, что уходит с поста пресс-секретаря главы государства. В Офисе Президента объяснили, что одной из причин отставки журналистки стал "сумасшедший хейт". Но она остается в ОП. Сейчас Мендель в отпуске. Когда она вернется, то займет должность внештатного советника Андрея Ермака.

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В России вспыхнул масштабный пожар

Источник: 74.ru

В Челябинской области с 8 июля бушует масштабный лесной пожар.

Огонь вспыхнул ночью 8 июля и не утихал до утра. Вечером следующего дня общая площадь пожаров в 3 районах Челябинской области составляет около 5 тысяч гектаров. Эпицентр в поселке Джабик, оттуда уже эвакуировали 60 человек в школу соседнего поселка.

По состоянию на 9 июля, известно:

Огонь перекинулся на село Запасное Карталинского района. Там повреждены 6 жилых домов.

Сообщается, что три человека получили ожоги средней тяжести, их доставили в больницу.

На месте стихии работают более 300 спасателей и 70 единиц техники. К ликвидации пожара привлечена авиация – в частности, самолет ИЛ-74 МЧС России.

Из-за опасности спасатели ограничили проезд в 7 населенных пунктах. С 4 поселков проводят экстренную эвакуацию. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок по Карталинскому району.

Очевидцы в соцсетях делятся жуткими кадрами: поселки охвачены огнем, а дома – разрушены. Среди пепелища ездит автобус.

Автобус едет сквозь горящий поселок в Челябинской области: смотрите видео

В Турции уже продают горячую кукурузу на пляжах

Источник: телеграм "Украина в шоке"

Украинские пляжи известны тем, что людям постоянно предлагают купить горячую кукурузу, медовую баклаву или пирожки. Такой опыт теперь переняли и другие страны.

Украинка в Турции сняла видео, на котором показала, как в Анталии продают кукурузу.

Кстати, там кукурузу продают дешевле, чем на украинских курортах. В Турции туристы могут приобрести 1 кукурузу за 1 доллар.

На турецком пляже продают кукурузу: смотрите видео

Кстати, украинцы в комментариях возмутились тем, что цена в Украине дороже. Один из пользователей отметил, что такая практика в Анталии – уже не первый год. Также оценили и доброжелательность улыбающегося продавца.

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