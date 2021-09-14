Потери на Донбассе, самоизоляция Путина: главные новости 14 сентября
Источник:24 канал
Стали известны имена еще двух погибших украинских военных на Донбассе. Президент России Владимир Путин отправился на самоизоляцию. Во время учений "Запад-2021" Россия отрабатывала атаку на Украину со стороны Беларуси. Боевики на Донбассе проводят учения с использованием артиллерии. Компания Apple представила Iphone 13. Таковы были главные новости вторника, 14 августа.
Самые важные новости Украины и мира за вторник, 14 сентября.
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Потери на Донбассе
Источник: фейсбук Олега Батурина
С начала сентября Украина потеряла уже 5 военных. 14 сентября стало известно, что в воскресенье, 12 сентября, во время обстрела на окраине села Крымское Луганской области погиб 34-летний защитник Валентин Чепурный.
Смерть солдата не внесли в отчет ВСУ
Накануне у Валентина Чепурного закончился контракт. В тот роковой день он приехал на место дислоцирования бригады, в которой проходил службу. Воин хотел попрощаться с друзьями и забрать свои документы.
Во время обстрела боевиков он получил серьезные ранения. Медики пытались спасти защитника. Дома у него осталась мама.
ВСУ не внесли гибель Валентина Чепурного в свой отчет. Причиной этого стало то, что на момент гибели он фактически был гражданским, поскольку завершил военную службу.
Валентин Чепурный / Фото из фейсбука Олега Батурина
Боевики убили военного из Львовщины
Источник: Львовский областной совет
В понедельник, 13 августа, в результате обстрелов пророссийских наемников на Донбассе погиб 24-летний Демьян Данилов. Парень родом из села Рудники Стрыйского района.
Жизнь старшего солдата оборвала вражеская пуля, которая попала в него в Новоайдарском на Луганщине.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким павших героев
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Путин ушел на самоизоляцию
Источник: "Коммерсантъ"
Российский президент ушел на самоизоляцию из-за того, что у его ближайшего окружения обнаружили коронавирус. Главе Кремля пришлось отменить свой визит в Таджикистан. Однако пока у него COVID-19 не обнаружили.
Президент России решил продемонстрировать "веру" в российскую вакцину. Поэтому он уверен, что этот "естественный эксперимент" поможет увидеть эффективность вакцины "Спутник V".
Глянем, как "Спутник V" сработает на практике,
– заявил Путин.
Однако, он уверен, что все должно пройти хорошо.
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Россия отрабатывала атаки на Украину
Источник: 24 канал
Россия проводит военные учения "Запад-2021". Часть войск разместили на территорию Беларуси. Именно там они отрабатывали высадку десанта на небольших территориях, что выглядело как подготовка к вторжению на территорию другого государства. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
Россия испытывает новую технику
По словам Макарука, 45 бригада десантных войск России провела учения с новым типом парашютных систем в ночное время с самолета Ил-76. Кроме того, россияне испытали комплекс минирования "Заземление" и 2 типа новых беспилотников – "Форпост" и "Иноходец".
Также настораживает то, что в рамках учений военные отработали перемещение пехоты в местах радиационного загрязнения.
Учения "Запад-2021": все что надо знать
- Совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" начались 9 сентября 2021 года.
- Всего участие в учениях примут 200 000 военных, 80 самолетов и вертолетов и 760 единиц боевой техники.
- Все это действо происходит на территории 7 областей России, в акватории Балтийского моря и в Беларуси.
- В Украине активно следят за российскими учениями. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина готова к любым сценариям.
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Боевики проводят учения
Источник: фейсбук Главного управления разведки Минобороны
Несмотря на масштабные совместные с Беларусью учения, Россия не забывает о наращивании войск на Донбассе. По данным украинской разведки боевики собрали различные воинские подразделения.
К учениям привлекли снайперов
В учениях российских наемников участвуют танковые, минометные и артиллерийские подразделения. Кроме того, к ним должны присоединиться корректировщики артиллерийского огня и инженерно-саперные подразделения.
Также боевики планируют провести учения со снайперами, которые сейчас продолжают обстреливать позиции ВСУ, уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.
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Apple представила IPhone 13
Источник: 24 канал
14 сентября состоялась презентация новой техники Apple, в частности IPhone 13, новых IPad и IPad Mini, часов Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3.
Характеристики IPhone 13
По сравнению с предыдущей версией, новая модель смартфона не претерпела существенных трансформаций. Однако разработчики несколько усовершенствовали технические характеристики:
- "бровь" смартфона стала меньше на 20%;
- новая модель оснащена сверхпрочным водонепроницаемым стеклом;
- экран при попадании прямых солнечных лучей будет ярче на 28%;
- новый IPhone будет доступен в 5 цветах (розовый, красный, синий, "темная ночь", "сияющая звезда");
- новый чипсет А15 и модуль 5G с большим списком частот;
- графика стала на 30% мощнее;
- более мощные аккумуляторы.
В продажу поступят две модели нового смартфона – IPhone 13 и IPhone 13 Mini. Разработчики решили не создавать модели на 64 гигабайта, зато появилась на 512.
Стоимость младшей модели будет стартовать от 699 долларов, а старшей – от 799 долларов.