Вся Украина – в желтой зоне, Зеленский в США: главные новости 21 сентября

В Украине усиливают карантинные ограничения, все области переходят в желтую зону. Владимир Зеленский начал официальный визит в США. В оккупированной Ясиноватой сдетонировал склад боеприпасов. Скандал с блогером Онацкой набирает новые обороты. Таковы были главные новости 21 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Украина – в желтой зоне

Источник: Кабмин

21 сентября в Украине провели внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно проходило при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителей ОГА. Глава Кабмина предостерег о том, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. Чтобы защитить граждан, комиссия приняла решение о переводе всех областей в желтый уровень эпидемической опасности. Он начнет действовать с 23 сентября 2021 года.

Главное об ограничении желтой зоны

Массовые мероприятия разрешены только в случае, если залы заполнены на 50%.

Такая же ситуация со спортивными матчами – могут быть заняты 50% зрительских мест.

Заведения общественного питания могут работать, но только до 00:00.

Учебные заведения разрешено посещать группами до 20 человек.

Преимущества для вакцинированных украинцев

Киевской школе экономики считают, что до конца 2021 года Украине не удастся вернуться в зеленую зону. Более того, более 10 регионов в любой момент могут стать "оранжевыми" или "красными"

Премьер-министр подчеркнул, что ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на заведения, где персонал и посетители привиты от коронавируса, имеют отрицательный тест или недавно перенесли болезнь и могут это подтвердить. Рассказывая об усилении карантина, Шмыгаль подчеркнул, что именно вакцинация эффективно помогает в борьбе с COVID-19. Он призвал украинцев пройти полный курс прививок и подчеркнул, что это – бесплатно.

Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко высказался о вероятности введения обязательной вакцинации против коронавируса для украинцев. Он не исключает такого развития событий. Впрочем, пока о таком не говорится и остается добровольной. По данным Минздрава, по состоянию на 21 сентября, 6 366 923 украинцы привиты хотя бы одной дозой, а полностью иммунизированы – 5 198 661 человек.

Визит Зеленского в США

Источник: 24 канал

Президент Зеленский второй раз за сентябрь прибыл в США с официальным визитом. На этот раз глава государства прилетел в Нью-Йорке. Там он планирует выступить на 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По предварительной информации, это произойдет в среду, 22 сентября. Сам политик, объясняя цель своей поездки, отметил роль этой площадки в противостоянии российской агрессии.

Мы должны не только говорить, но и требовать ответных действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках, организация ООН – один из главных,

– подчеркнул Зеленский.

С чего президент начал свой визит

По прибытии в Нью-Йорк глава государства посетил мемориальный комплекс "11 сентября" и почтил память жертв теракта. Политик возложил цветы к табличке с именем Джона (Ивана) скалы. Это американец украинского происхождения, который в 2001 году добровольно пошел спасать людей и погиб в здании, охваченном огнем. На тот момент ему был всего 31 год.

В США президент проведет ряд встреч

Как сообщили у Зеленского, в Нью-Йорке украинский лидер встретится с мировыми лидерами, представителями международных организаций, бизнесменами и инвесторами. Кроме этого, у него будет возможность пообщаться с украинской диаспорой.

Коротко о предыдущем визите Зеленского в США

В начале осени украинский президент совершил свой первый официальный визит в США. Там он встретился, в частности, с американским лидером Джо Байденом.

Президент США отметил, что хотел бы снова приехать в Украину. Отметим, что в период с 2009 по 2017 годы он совершил аж 6 официальных визитов в Киев.

Байден заверил Зеленского, что США поддерживают членство Украины в НАТО. К тому же, политик пообещал оказать нашей стране военную помощь.

Кроме этого, представители украинской делегации провели ряд встреч с представителями американского бизнеса и власти. Стороны подписали немало важных соглашений.

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что фактически 50% украинцев оценили визит Зеленского в США, как успешный.

Серия взрывов в оккупированной Ясиноватой​

Источник: "Depo Донбасс"

В оккупированной Ясиноватой, расположенной в Донецкой области, утром 21 сентября прогремела серия взрывов. Сначала российские наемники цинично пытались обвинить украинскую армию – заявляя, якобы речь идет об обстрелах со стороны ВСУ. Оккупанты активно распространяли информацию о том, что "украинские каратели обстреляли школу-интернат". Впрочем, местные жители опровергли это и сообщили, что произошли взрывы на складах боеприпасов. Поэтому заявление боевиков, что и неудивительно, является фейком.

Где расположен город Ясиноватая: смотрите на карте

Знак, свидетельствующий о хранении боеприпасов

О том, что там, где прогремели взрывы, боевики могли хранить оружие и боеприпасы, свидетельствует установленный на месте инцидента знак. На нем есть предостережение о вероятной опасности. "Стоп, мины", – написано на красном фоне с белой иллюстрацией черепа.

Знаки, установленные там, где прогремели взрывы / Коллаж 24 канала

Не стоит искать логики в заявлениях боевиков, – Гармаш

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш прокомментировал инцидент в оккупированной Ясиноватой. Он подчеркнул, что искать политической логики в таких сообщениях оккупантов – не стоит. "Возможно, это провокация. Но, опять же, потому что война. Именно война дает возможности для провокаций", – отметил Гармаш. Также представитель Донецка в ТКГ вспомнил, как недавно боевики обстреляли Счастье и утверждали, что якобы это украинцы сами себя обстреляли, потому что выясняли отношения. "При чем здесь был обстрел мирной инфраструктуры – не понятно. Но такая у них логика", – пояснил Гармаш.

Военный Штефан подает иск против скандального блогера

Источник: 24 канал

После того, как скандальная киевская блогер Таисия Онацкая подала иск против украинского военнослужащего Анатолия Штефана ("Штирлица"), тот решил судиться в ответ. Он требует компенсацию морального вреда, нанесенного девушкой. Адвокаты офицера ВСУ пояснили, что в начале 2021 года блогер распространяла в ютубе ложную информацию относительно Штефана. Она сделала ряд громких заявлений, в частности – утверждала, что тот воюет с мирным населением. Защита военного подчеркнула, что высказывания киевлянки нарушают право на неприкосновенность чести и достоинства и дискредитируют репутацию военного. За это он хочет отсудить у нее 300 тысяч гривен компенсации. Если суд удовлетворит иск мужчины, эти деньги он пообещал направить на благотворительность. "Штирлиц" хочет помочь главному военному госпиталю Минобороны, фондам "Вернись живым" и "Таблеточки". Себе как истцу он намерен символически оставить 1 гривну.

Военного поддержал главнокомандующий ВСУ

На официальной странице в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил Штефана в поддержке со стороны собратьев. Он подчеркнул, что против "Штирлица" ведется кампания, которая является частью гибридной войны России против Украины. Мол, таким образом враг стремится подорвать доверие к армии и государства в целом, дискредитировать военное руководство и повлиять на людей, принимающих решения.

Вооруженные Силы Украины своих не бросают. Мы будем отстаивать каждого офицера и солдата,

– подчеркнул главнокомандующий Вооруженных сил.

В своем телеграм-канале Анатолий Штефан поблагодарил военное руководство за поддержку и подчеркнул, что служит украинскому народу. Он сообщил, что против его информационных ресурсов ведется атака, поэтому пришлось создать запасной канал.

Что стоит знать о скандале с Онацкой

Девушка оскандалилась из-за видео, в котором выбирает между разными странами, о которых ее спрашивают. Когда перед девушкой поставили выбор "Украина или Россия", она выбрала государство-агрессор.

Именно Штефан одним из первых обратил внимание на эти кадры. Когда история получила огласку, с девушкой отказались сотрудничать ряд компаний, среди них – ASUS. А в Prometheus удалили лекции блогера.

Впоследствии скандальная киевлянка подала иск против офицера ВСУ. Она хочет добиться выплаты компенсации в размере 150 тысяч гривен.

Анатолий Штефан известен также под псевдонимом "Штирлиц". Он является офицером Вооруженных сил Украины, военным блогером и аналитиком. Ведет свой телеграм-канал , где пишет о победах украинских защитников и антипропаганду.



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