Где в Украине самые дешевые новостройки: инфографика
Больше всего новостройки подорожали в Сумской области - на 36,7%. Если в января 2019 года квадратный метр стоил 330 долларов, то уже в конце года - 452 доллара.
От начала 2019 года средняя стоимость квадратного метра подорожала на 72 доллара, сообщает аналитический центр DOM.RIA.
Читайте также: Изменения в предоставлении коммунальных услуг: за что и кому платить
Как менялась стоимость жилья в новостройках:
- с начала года средняя стоимость квадратного метра подорожала на 13,5%, или на 72 доллара;
- в гривне цены демонстрируют спад на 4,6% из-за влияния курса доллара;
- больше всего новостройки подорожали в Сумской области: на 36,7%. Если в январе квадратный метр стоил 330 долларов, то в конце года – 452 доллара. В Николаевской области подорожание составило 35,5%. В Хмельницкой – 23,2%;
- не подорожало жилье в долларовом эквиваленте только в Херсонской области. Особенность этого региона объясняется тем, что новые объекты появились на начальных стадиях строительства по более низкой цене, чем средняя по рынку.
Сколько стоит недвижимость в Украине / Инфографика 24 канал
Сколько новостроек было продано в 2019 году?
На сайте уже было продано 314 новостроек, что на 66% больше, чем в прошлом году, когда было продано 189 новых объектов, в течение 2019 года в Украине появилось 482 новых домов. Также завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции. Больше всего покупали в Киевской области – 117 объектов и Львовской области – 50 новых объектов. Это почти половина от всего проданного жилья на сайте. По 17 новостроек было продано в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.
Планы застройщиков на 2020 год:
- увеличить объемы нового жилья и сдать в эксплуатацию 820 домов;
- больше всего новых объектов ожидается в столице Украины – 235 и Одесской области – 147. Замыкает тройку Львовская область, где планируют ввести в эксплуатацию 109 новых домов.