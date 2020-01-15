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      Где в Украине самые дешевые новостройки: инфографика

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      Рынок новостроек 2019 – новые цифры / dim.ctd.com.ua

      Больше всего новостройки подорожали в Сумской области - на 36,7%. Если в января 2019 года квадратный метр стоил 330 долларов, то уже в конце года - 452 доллара.

      От начала 2019 года средняя стоимость квадратного метра подорожала на 72 доллара, сообщает аналитический центр DOM.RIA.

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      Как менялась стоимость жилья в новостройках:

      • с начала года средняя стоимость квадратного метра подорожала на 13,5%, или на 72 доллара;
      • в гривне цены демонстрируют спад на 4,6% из-за влияния курса доллара;
      • больше всего новостройки подорожали в Сумской области: на 36,7%. Если в январе квадратный метр стоил 330 долларов, то в конце года – 452 доллара. В Николаевской области подорожание составило 35,5%. В Хмельницкой – 23,2%;
      • не подорожало жилье в долларовом эквиваленте только в Херсонской области. Особенность этого региона объясняется тем, что новые объекты появились на начальных стадиях строительства по более низкой цене, чем средняя по рынку.

      Сколько стоит недвижимость в Украине
      Сколько стоит недвижимость в Украине / Инфографика 24 канал

      Сколько новостроек было продано в 2019 году?

      На сайте уже было продано 314 новостроек, что на 66% больше, чем в прошлом году, когда было продано 189 новых объектов, в течение 2019 года в Украине появилось 482 новых домов. Также завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции. Больше всего покупали в Киевской области – 117 объектов и Львовской области – 50 новых объектов. Это почти половина от всего проданного жилья на сайте. По 17 новостроек было продано в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.

      Планы застройщиков на 2020 год:

      • увеличить объемы нового жилья и сдать в эксплуатацию 820 домов;
      • больше всего новых объектов ожидается в столице Украины – 235 и Одесской области – 147. Замыкает тройку Львовская область, где планируют ввести в эксплуатацию 109 новых домов.
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      1994
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Публикации Новости недвижимости Инфографика
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