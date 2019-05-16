17:56
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Новозеландский газоанализатор не поможет Днепру мониторить загрязненность воздуха

      41 Читати новину українською
      Новозеландский газоанализатор
      Новозеландский газоанализатор / dengi.informator.ua

      Общественная экологическая организация Save Dnipro заявила о том, что в Днепр из Новой Зеландии наконец приехал портативный газоанализатор Aeroqual S500, который станет частью сети общественного мониторинга состояния воздуха в Днепре.

      Об этом сообщает сайт "Інформатор Гроші".

      Газоанализатор был приобретен на собранные горожанами средства, а стоимость составила 112 874,4 грн.

      "Информатор Деньги" попытался разобраться, как используется профессиональное оборудование, которое приобрели на деньги налогоплательщиков, и спасет ли горожан новозеландское чудо.

      На своей странице в Facebook организация Save Dnipro рассказала, что в комплекте с основным прибором купленны сенсоры NO2, SO2, O3 и H2S – последний предназначен для измерения мелкодисперсной пыли фракций 2.5 и 10 микрон. Это самая вредная пыль, которая при попадании в организм уже не выводится.

      В Украине не существует нормативов, которые бы регламентировали его положение в воздухе, но европейские директивы говорят о том, что безопасной концентрации такой пыли не существует и в идеале надо стремиться к нулю. Зимой прибор использовался в тестовом режиме – проверяли состояние воздуха в торговых центрах Днепра.

      А сейчас прибор уже на постоянной основе прибыл в Днепр. Экологи-активисты обещают оперативно выезжать с этим прибором по вызову граждан и регистрировать загрязнение воздуха. А еще Aeroqual используют для валидации (в данном случае поверки) экономных датчиков измерения мелкодисперсной пыли в воздухе, чтобы убедиться, что они работают корректно.

      Активисты планируют собрать целую партию из нескольких десятков домашних датчиков и вместе с участниками форума провести воркшопы по их сборке и настройке.

      Но самый важный вопрос, что делать горожанам, если прибор зафиксирует загрязнение? Идти в суд?

      "Суд не примет данные эко-активиста, который приехал к вам по вызову с новозеландским прибором. Показания бытовых приборов и общественного мониторинга украинскими судами не признаются в качестве доказательств. Измерения воздуха, которые признают украинские суды, могут делать только 2 организации – Государственная экологическая инспекция и Госпродпотребслужба.

      Экологическая инспекция может проводить измерения воздуха только на "трубе" – организованном источнике выбросов. Для этого есть специальные методики, согласованные Постановлениями КМУ, и по нему могут работать только сертифицированные лаборатории. Второй важный аспект мониторинга – это замеры санитарной зоны предприятий или помещений. Эти функции возложены были на СЭС, а сейчас на Госпродпотребслужбу. Она проводит измерения по жалобам и выступает истцом в суде. Именно она должна осуществлять функцию контроля качества воздуха в городе. А экологическая инспекция на предприятии. Важно знать, что нельзя доказать, чьи эти выбросы, если дом находится не в санитарной зоне конкретного предприятия, или факт влияния другого предприятия и санитарные зоны различных предприятий наслаиваются. Суд не примет такие доказательства. Таковы украинские реалии", – объясняет автор статьи.

      "Но зачем тратить больше сотни тысяч гривен для того, чтобы изобрести уже изобретенный велосипед?" – спрашивает автор.

      "Например, такая сеть работает сейчас в Ивано-Франковске. Подростки в прошлом году разработали прототип станции мониторинга воздуха. Заручившись поддержкой спонсоров, они создали первую в Украине сеть онлайн-мониторинга состояния воздуха. Затем к команде присоединился взрослый волонтер, который помог автоматизировать и синхронизировать сервер, чтобы он мог принимать и обрабатывать данные с большого числа станций", – пишется в статье.

      blog_ava
      Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
      сегодня
      2813
      Теги: Новости Украины Днепропетровская область Новости Днепра Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
      сегодня , 17:30 К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
      Олег Бабій 91
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сегодня , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 1217
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      30
      Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
      сегодня , 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
      Станіслав Безушко 14
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 94
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Уникальный завод по производству соли выставили на приватизацию
       25 февраля 2017 , 12:07
      Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду
       27 августа 2018 , 11:00
      Как узнать на ходу, что пробил колесо
       2 марта , 14:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук