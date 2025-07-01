Санкции против России не вредят США: будет ли Трамп их вводить

Президент США имеет полномочия вводить санкции против России. Однако они будут иметь больше легитимности, когда за них будет голосовать Конгресс. Также сейчас Дональд Трамп тянет время, потому что надеется, что Кремль сядет за стол переговоров, и ему не придется вводить эти санкции.

В целом у США есть два подхода относительно санкций против России. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

Читайте также Трамп согласовал новые санкции против России: кого они коснутся

В США есть два подхода

Игорь Рейтерович отметил, что первый подход заключается в том, что введение санкций против России якобы нанесет очень серьезный удар по самим США. Однако на самом деле это не так.

Я меньше поддерживаю этот подход. Потому что не вижу какой-то большой проблемы, что это нанесет удары по США. Но такой подход есть. Его достаточно активно продвигает часть американских политиков,

– сказал он.

В частности, российская пропаганда активно пользуется этим и рассказывает, что якобы 500% пошлин против стран, которые торгуют с Россией, серьезно ударят по Штатам.

Второй подход заключается в том, что действенность этих санкций несколько преувеличена, и их не получится быстро ввести. То есть это займет определенный период времени, но нужно эффекта не будет.

Думаю, что Трамп, может, не глубоко, но знаком с этими двумя подходами. Он пытается найти путь пройти посередине, чтобы ничего не вводить и получить результат. Поэтому мы сейчас находимся в начале игры, которую Трамп будет пробовать реализовать в ближайшие несколько недель,

– предположил политолог.

По его мнению, в любом случае не стоит надеяться, что в июле будут введены новые мощные санкции против России со стороны США. На это нужно время.