Новые власти Германии могут повлиять на запуск "Северного потока-2": что говорят у Путина

Никакой паузы в работе перед запуском российского газопровода "Северный поток-2" нет. Процесс будет происходить и в дальнейшем.

В то же время смена власти в Германии может повлиять на срок запуска трубопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как говорится в российских изданиях.

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Возможны различные сценарии

По его словам, дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, в том числе и те, которые будут сертифицировать газопровод.

Никакой паузы в работе не предусмотрено, работа происходит,

– сказал Песков.

Он заявил, что, как и отметили ранее, возможны более и менее оперативные сценарии.

Сроки запуска российского газопровода

В начале сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока-2" завершилось.

Евродепутаты обвинили компанию в давлении на Европу. Поэтому газопровод, как прогнозировали, не запустили с 1 октября 2021 года.

В "Нафтогазе" отметили, что шансы остановить трубопровод есть.

Лидер "Зеленых" Анналена Бербок заявила, что заблокирует газопровод, но только тогда, если она войдет в новое правительство.

Ранее советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль отметила, что в октябре "Газпром" не сможет запустить газопровод.