Новые власти Германии могут повлиять на запуск "Северного потока-2": что говорят у Путина
1 октября 2021 , 14:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Никакой паузы в работе перед запуском российского газопровода "Северный поток-2" нет. Процесс будет происходить и в дальнейшем.
В то же время смена власти в Германии может повлиять на срок запуска трубопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как говорится в российских изданиях.
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Возможны различные сценарии
По его словам, дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, в том числе и те, которые будут сертифицировать газопровод.
Никакой паузы в работе не предусмотрено, работа происходит,
– сказал Песков.
Он заявил, что, как и отметили ранее, возможны более и менее оперативные сценарии.Отметим! Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заявила, что "Газпром" не имеет права на сертификацию "Северного потока-2".
Сроки запуска российского газопровода
- В начале сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока-2" завершилось.
- Евродепутаты обвинили компанию в давлении на Европу. Поэтому газопровод, как прогнозировали, не запустили с 1 октября 2021 года.
- В "Нафтогазе" отметили, что шансы остановить трубопровод есть.
- Лидер "Зеленых" Анналена Бербок заявила, что заблокирует газопровод, но только тогда, если она войдет в новое правительство.
- Ранее советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль отметила, что в октябре "Газпром" не сможет запустить газопровод.