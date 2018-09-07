Новым председателем Международного союза биатлонистов стал ярый противник допинга

России не удалось поставить свою кандидатуру на место главы Международного союза биатлонистов IBU. Латвийка Байба Брока не сумела набрать достаточного количества голосов. Новым председателем IBU стал швед Олле Далин, который считается жестким противником допинга.

На конгрессе организации в хорватской Пореци Далин набрал 39 голосов, в то время как Брока – только 12.

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The IBU Congress has elected Olle Dahlin (SWE) as new President of the International Biathlon Union for a term of four years. The election result was 39 votes for Olle Dahlin (SWE), and 12 votes for Baiba Broka (LAT). — IBU (@biathlonworld) 7 вересня 2018 р.

Стоит добавить, что Союз биатлонистов России, который так и не сумел восстановить полноценного статуса в IBU, агитировал за Байбу Броку. Россияне пытались при ее поддержке избежать наказания за допинг.

Отметим, что предыдущий руководитель IBU норвежец Андерс Бессеберг был вынужден покинуть свой пост после того, как против него началось расследование о коррупции. В частности, его обвиняли в получении взятки в обмен на сокрытие допинг-проб российских биатлонистов.

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