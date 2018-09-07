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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Новым председателем Международного союза биатлонистов стал ярый противник допинга

20 Читати новину українською
Олле Далин
Олле Далин / Чемпионат.com

России не удалось поставить свою кандидатуру на место главы Международного союза биатлонистов IBU. Латвийка Байба Брока не сумела набрать достаточного количества голосов. Новым председателем IBU стал швед Олле Далин, который считается жестким противником допинга.

На конгрессе организации в хорватской Пореци Далин набрал 39 голосов, в то время как Брока – только 12.

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Стоит добавить, что Союз биатлонистов России, который так и не сумел восстановить полноценного статуса в IBU, агитировал за Байбу Броку. Россияне пытались при ее поддержке избежать наказания за допинг.

Отметим, что предыдущий руководитель IBU норвежец Андерс Бессеберг был вынужден покинуть свой пост после того, как против него началось расследование о коррупции. В частности, его обвиняли в получении взятки в обмен на сокрытие допинг-проб российских биатлонистов.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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