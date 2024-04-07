Питает агрессию: что известно об Орском НПЗ, который остановил работу из-за наводнения

Настоящая катастрофа произошла на российском Урале. Там прорвало плотину дамбы, в результате чего вода затопила Орск и продолжает надвигаться на другие города Оренбургской области.

Природная стихия помогает ГУР и СБУ бороться с нефтяной отраслью в России. В связи с аномальным паводком работу приостановил Орский НПЗ. Как оказалось, этот нефтеперерабатывающий завод служил для обеспечения вражеского войска.

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Поставлял "еду" для самолетов

Так, в результате прорыва дамбы на реке Урал под водой оказался российский Орск. В результате чего прекратил работать НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

Отметим, что он считается одним из основных нефтеперерабатывающих заводов страны – агрессорки. Так, его мощность составляет 6,6 миллионов тонн в год. В частности, известно, что "Орскнефтеоргсинтез" изготавливал авиакеросин для реактивных самолетов. Только за 2023 год завод произвел 0,178 миллионов тонн этого топлива.

Сегодня утром представительство компании заявило, что НПЗ не будет работать временно для того, чтобы избежать экологических рисков и соблюсти правила безопасности.

По последним данным, в Орске пострадала почти сотня людей. Также сообщают о 4 погибших. В то же время местные власти отрицают, что их смерть связана с паводком. Говорят, что, мол, два человека умерли от сердечного приступа, еще один покончил с собой, а другой умер по естественным причинам.

Кроме того, как отмечают российские источники, в Оренбургской области затоплено 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков.

В России большие "проблемы" с НПЗ

На территории страны – агрессорки в последнее время нефтеперерабатывающие заводы устроили настоящий "бойкот" и отказываются работать: либо совсем, либо в полную силу. Естественно, этот протест получает значительную поддержку со стороны украинских дронов.

Напомним, что более 10 НПЗ подверглись атаке беспилотников. Одна из самых ярких произошла неделю назад. Тогда 2 апреля дроны долетели аж до Татарстана и "приземлились" прямо на тамошний нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО". Украинский дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки России в год.