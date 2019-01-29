Нурмагомедов и МакГрегор получили длительную дисквалификацию за драку

В Лас-Вегасе прошло слушание Атлетической комиссией Невады по делу о драке после UFC 229, на котором приняли решение по поводу наказаний для Хабиба Нурмагомедова (27-0) и Конора МакГрегора (21-4).

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов. Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он примет участие в соцактивностях Невады против буллинга.

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Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайра Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.

В свою очередь, Конор МакГрегор дисквалифицирован на 6 месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Вердикт связан с событиями 6 октября. Тогда в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием стал титульный поединок в легком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор. Досрочную победу одержал россиянин.

После завершения схватки Хабиб выпрыгнул из Октагона и атаковал одного из представителей команды МакГрегора – Дилона Дениса. Тем самым Нурмагомедов спровоцировал массовую драку, которая началась как в Октагоне, так и за его пределами.

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Непосредственно в клетке оставался и МакГрегор. В ходе инцидента он вступил в конфликт с Зубайром Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовом.

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