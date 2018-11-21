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      Нурмагомедов не будет продлевать контракт с UFC для боя с Мейвезером

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      Хабиб Нурмагомедов
      Хабиб Нурмагомедов

      Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказывается продлевать контракт с UFC.

      Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов настроен на все 100% скрестить перчатки с американцем Флойдом Мейвезером по правилам бокса. По крайней мере об этом сообщает его менеджер Али Абдель-Азиз.

      Читайте также: Бой Хабиба против Майвезер могут провести по правилам MMA, а не бокса

      На данный момент Нурмагомедов еще на контракте с компанией UFC, однако он продлится пока один бой. После этого Хабиб намерен сесть за стол переговоров с представителями команды Мейвезера.

      Стороны могут организовать боксерский поединок в 2019 году.

      Отметим, что именно глава популярного ММА-промоушена Дана Уайт был против очной схватки россиянина с Флойдом и требовал от Мейвезера драться с Нурмагомедовым в октагоне. Ранее сам Мейвезер заявил, что согласится только на бой по правилам бокса.

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      Теги: Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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