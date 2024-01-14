Средний возраст в армии более 40 лет, – комбат 5-й ОШБр о проблемах с личным составом

Последние месяцы в Украине активно обсуждают вопросы дополнительной мобилизации: нужна ли она и хватит ли средств, чтобы ее развернуть. Между тем, в самом войске сомнений нет. Там подчеркивают критическую ситуацию с личным составом.

В ВСУ очень сильно ждут "свежее пополнение". Это отметил Алексей Тарасенко, командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады, которая сейчас воюет в окрестностях Бахмута.

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Не хватает молодых мужчин

По словам военного, во многих направлениях – критическая ситуация с личным составом. Состоит она не только в том, что количественно просто не хватает людей. Качество присоединяемого в армию личного состава оставляет желать лучшего.

Как отмечает Тарасенко, это преимущественно мужчины постарше с кучей проблем.

Нам очень не хватает молодых ребят, которые качественно усилили б подразделения,

– заметил командир батальона.

Комбат рассказал, что, например, в его бригаде молодых людей очень немного. Во многих подразделениях они кончились: либо погибли, либо ранены, либо не выдержали психологически и перевелись в тыл.

"Средний возраст солдата обычно значительно выше сорока лет", – подытожил Тарасенко.

Дополнительная мобилизация в Украине: что известно