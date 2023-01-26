Правила написаны кровью: в КГВА во время атаки "Шахидов" призвали не игнорировать тревогу
Источник:КМВА
За 11 месяцев широкомасштабной войны украинцы уже привыкли к постоянным тревогам и сигналам об опасности. Однако игнорировать такие предупреждающие сообщения, рискуя собственной жизнью, нельзя ни в коем случае, ведь это может окончиться фатально.
В ночь на 26 января во многих регионах нашего государства снова звучала воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах. Тем более когда вражеские "Шахиды" готовы.
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Почему нужно всегда спускаться в укрытие
В ведомстве напомнили главные аргументы о том, почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги:
- потому что угроза воздушного удара существует постоянно – даже если не раздаются сирены;
- потому что объявленная тревога означает реальную угрозу именно здесь;
- потому что учебных тревог во время войны не бывает;
- потому что бессмысленно надеяться, что определенное здание абсолютно безопасно и в него никогда не попадет вражеская ракета или дрон.
Что взять с собой в укрытие / Картинка 24 Канала
️В случае объявления воздушной тревоги, всегда направляйтесь к надежному укрытию и оставайтесь в нем до отбоя. Помните, правила безопасности написаны кровью. Поэтому они важны и их нужно выполнять,
– констатировали в КМВА.
Оккупанты продолжают обстреливать украинские города
- 25 января российские захватчики обстреляли Угледар в Донецкой области, в результате чего сорвалась эвакуация людей. В Нацполиции отметили, что из-за обстрела одна семья с тремя маленькими детьми вынуждена была долгое время находиться в укрытии.
- Кроме того, в тот же день оккупанты обстреляли Авдеевку, что тоже в Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко написал, что город уже фактически полностью уничтожен из-за постоянных атак.
- Можно констатировать, что Восточное направление фронта остается самым тяжелым на всей линии фронта, однако самое худшее, что существует угроза для жизни обычных людей.
- Однако украинские защитники делают все, чтобы враг не взял под контроль эти и другие населенные пункты. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что враг пытается штурмовать Угледар и Бахмут, однако ВСУ сдерживают атаки.