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      Нужно ли носить солнцезащитные очки зимой

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      Нужно ли носить солнцезащитные очки зимой
      Нужно ли носить солнцезащитные очки зимой / baomoi.com

      Солнцезащитные очки летом – это больше тренд, чем средство защиты глаз. В теплый период года большинство людей надевает очки, но зимой их увидеть сложнее.

      На самом же деле, носить такую оптику нужно в любой период года, пишет Opticclub.

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      Почему носить солнцезащитные очки нужно зимой:

      1. Это увеличит комфорт пребывания на улице в хорошую пагоду. Все из-за яркого солнца зимой.

      2. Может возникнуть снежная слепота. Свет, который отражается от снега, тоже плохо влияет на глаза, он может ослепить глаза. Поэтому зимой офтальмологи советуют носить не только темные солнцезащитные очки, а очки с поляризацией. Благодаря поляризации, они не пропускают спектр лучей.

      Чи потрібно носити сонцезахисні окуляри взимку
      Нужно ли носить солнцезащитные очки зимой

      3. Из-за ультрафиолета. Он опасен как зимой, так и летом. Эти лучи могут привести к опасным процессам внутри глаза – способствуют преждевременному помутнению хрусталика глаза, то есть приводят к раннему развитию катаракты.

      Именно поэтому важно носить солнцезащитные очки, независимо от времени года.

      При покупке темных очков, попросите сотрудников оптики проверить выбранную модель специальным устройством, чтобы убедиться, что они смогут защитить глаза от пагубного воздействия УФ-лучей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
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