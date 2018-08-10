Нужно ли платить благотворительные взносы в больницах: объяснение от Минздрава

Министерство здравоохранения утверждает, что благотворительные взносы в больницах вносятся исключительно на добровольной основе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Следовательно, благотворительные взносы не являются обязательными. Но и запретить благотворительность никто не может, потому что каждый человек по собственному усмотрению может жертвовать свои деньги.



Благотворительные взносы в больницах не являются обязательными

Если вас заставляют стать благотворителем, то нужно обратиться с жалобой к:

– главному врачу;

– в орган управления учреждением – департамент или управление здравоохранения в вашей области;

– в правоохранительные органы.

То, что вас заставляют делать взносы, влечет за собой административную ответственность.



Нужно ли платить благотворительные взносы в больницах

К тому же, каждое медучреждение должно отчитываться о размере благотворительных взносов каждый квартал ( 3 месяца).