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Нужно ли платить благотворительные взносы в больницах: объяснение от Минздрава

98 Читати новину українською
Благотворительные взносы в больницах не являются обязательными, – Минздрав
Благотворительные взносы в больницах не являются обязательными, – Минздрав / esan.edu.pe

Министерство здравоохранения утверждает, что благотворительные взносы в больницах вносятся исключительно на добровольной основе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Следовательно, благотворительные взносы не являются обязательными. Но и запретить благотворительность никто не может, потому что каждый человек по собственному усмотрению может жертвовать свои деньги.

Благодійні внески в лікарніях не є обов’язковими
Благотворительные взносы в больницах не являются обязательными

Если вас заставляют стать благотворителем, то нужно обратиться с жалобой к:

– главному врачу;

– в орган управления учреждением – департамент или управление здравоохранения в вашей области;

– в правоохранительные органы.

То, что вас заставляют делать взносы, влечет за собой административную ответственность.

Чи потрібно платити благодійні внески в лікарнях
Нужно ли платить благотворительные взносы в больницах

К тому же, каждое медучреждение должно отчитываться о размере благотворительных взносов каждый квартал ( 3 месяца).

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье благотворительность Деньги Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 Канал
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