Нужно ли платить благотворительные взносы в больницах: объяснение от Минздрава
Министерство здравоохранения утверждает, что благотворительные взносы в больницах вносятся исключительно на добровольной основе.
Об этом говорится на сайте ведомства.
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Следовательно, благотворительные взносы не являются обязательными. Но и запретить благотворительность никто не может, потому что каждый человек по собственному усмотрению может жертвовать свои деньги.
Благотворительные взносы в больницах не являются обязательными
Если вас заставляют стать благотворителем, то нужно обратиться с жалобой к:
– главному врачу;
– в орган управления учреждением – департамент или управление здравоохранения в вашей области;
– в правоохранительные органы.
То, что вас заставляют делать взносы, влечет за собой административную ответственность.
Нужно ли платить благотворительные взносы в больницах
К тому же, каждое медучреждение должно отчитываться о размере благотворительных взносов каждый квартал ( 3 месяца).
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