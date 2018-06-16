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Нужно ли удалять зубы мудрости

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Нужно ли удалять зубы мудрости
Нужно ли удалять зубы мудрости / expres.ua

Проблемы с зубами мудрости могут провоцировать сильную боль. И процедура удаления бывает очень длинной и сложной, ведь восстановление растягивается от нескольких дней до нескольких недель.

Бывают случаи, когда стоматологи рекомендуют пациентам воздержаться от удаления зуба мудрости, передает "Страна здоровья".

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Тогда они предлагают как вариант – тщательное полоскание ротовой полости с пищевой содой.

Но часто зуб мудрости может вырасти под углом, или больные зубы мудрости блокируют другие зубы или же наоборот – в таком случае врачи рекомендуют удалить такой зуб.

Зубы мудрости могут вызвать немало "сюрпризов": отеки челюсти, кровотечения, покраснение десен и неприятный запаха изо рта и даже внезапную головную боль.

Поэтому если чувствуете боль и дискомфорт в ротовой полости – не откладывайте посещение хирурга-стоматолога.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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