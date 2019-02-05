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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест

      43 Читати новину українською
      А вы знаете свои права?
      А вы знаете свои права? / 24 канал

      Совместно с Министерством здравоохранения 24 канал подготовил тест, результаты которого продемонстрируют, насколько хорошо вы знакомы с тонкостями медицинской реформы, которая продолжается в Украине.

      Национальная служба здоровья Украины, программа "Доступные лекарства", бесплатные услуги диагностов и декларации с семейными врачами. Хотите понять, насколько хорошо ориентируетесь в том, как они все работают?

      Пройдите тест 24 канала и узнайте, насколько продвинутый Вы пациент:

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Тесты Медицинская реформа Реформы Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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