Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
Совместно с Министерством здравоохранения 24 канал подготовил тест, результаты которого продемонстрируют, насколько хорошо вы знакомы с тонкостями медицинской реформы, которая продолжается в Украине.
Национальная служба здоровья Украины, программа "Доступные лекарства", бесплатные услуги диагностов и декларации с семейными врачами. Хотите понять, насколько хорошо ориентируетесь в том, как они все работают?
Пройдите тест 24 канала и узнайте, насколько продвинутый Вы пациент:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
Украинская армия может получить на вооружение отечественный гибрид танка и БМП29 января 2015 , 15:19
МИД: Визит Януковича не отменен, а перенесен18 октября 2011 , 16:50 3
Легионеры Динамо после травм могут помочь команде в матче Лиги Европы23 октября 2018 , 12:54
Зимняя распродажа: почему "Карпаты" рискуют потерять место в УПЛ23 января , 12:15