Нужно запретить выезд на работу и предоставить компенсации, – Омелян о транспортном коллапсе
Из-за закрытия метро в Украине люди, которые не могут не ездить на работу, пользуются наземным общественным транспортом, нарушая правила о разрешенном количестве людей в одной маршрутке или трамвае.
Такой коллапс образуется вследствие отсутствия правил урегулирования ситуации с работниками и выездом на работу. Об этом в эфире 24 канала отметил министр инфраструктуры Украины 2016 – 2019 годов Владимир Омелян.
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По его мнению, просто запрета метро – мало.
Если мы подчеркиваем, что главный критерий запрета метро – это меры безопасности и карантина, то когда мы имеем набитый автобус с людьми – о какой безопасности и карантине идет речь?
– отметил экс-министр.
Экс-министр пояснил, что в Украине 80% населения не имеет сбережений, чтобы сидеть дома и ждать. "Картинка по миру разная: там где максимальные очаги – закрыто все. Там где лишь вспышки – люди ходят на работу, но минимально контактируют между собой. Это то, что надо было внедрить. У нас решили просто запретить. Никто не задумывается об экономических последствиях", – пояснил Омелян.
Надо было запрещать сообщения городским транспортом? Да. Но если вы четко сказали людям, что на работу вы не выходите, то они должны получать компенсацию за вынужденный прогул. В виде зарплаты или еще чего-то. Этого не было сделано. Люди встали перед необходимостью выходить на работу,
– подчеркнул экс-министр.
Омелян добавил, что для урегулирования ситуации необходимо:
- четко определить области, которым критически необходимо продолжать работать дальше;
- обеспечить доставку таких рабочих к работе;
- обеспечить нормальные условия работы на этих предприятиях или госучреждениях;
- все остальное должно было попасть под запрет.
"Что мы видим. Фактически, ничего из этого не сделано. Просто запретили – и вышел коллапс. Говорили, что будут контролировать. Но стоит просто посмотреть видео, как люди утром добираются на работу, и в каких условиях. Это, фактически, не подпадает под какие-то нормальные критерии функционирования государства", – подытожил Омелян.
Смотрите видео заполненных маршруток:
Какие ограничения транспорта во время карантина
- С 18 марта в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро. По меньшей мере, оно будет закрытым до 3 апреля.
- Согласно постановлению Кабмина, в городские маршрутки должны пускать не более 10 человек. В трамваи, троллейбусы – не более 20.
- В КГГА заявили, что людей без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт.
- Контролировать соблюдение этих карантинных ограничений должны спецгруппы из полицейских и работников Держпродспоживслужбы.
- В Черновцах абсолютно остановили весь общественный транспорт.
- С 17 марта приостановлены железнодорожные и авиаперевозки по всей Украине.