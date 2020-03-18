Нужно запретить выезд на работу и предоставить компенсации, – Омелян о транспортном коллапсе

Из-за закрытия метро в Украине люди, которые не могут не ездить на работу, пользуются наземным общественным транспортом, нарушая правила о разрешенном количестве людей в одной маршрутке или трамвае.

Такой коллапс образуется вследствие отсутствия правил урегулирования ситуации с работниками и выездом на работу. Об этом в эфире 24 канала отметил министр инфраструктуры Украины 2016 – 2019 годов Владимир Омелян.

К теме Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео

По его мнению, просто запрета метро – мало.

Если мы подчеркиваем, что главный критерий запрета метро – это меры безопасности и карантина, то когда мы имеем набитый автобус с людьми – о какой безопасности и карантине идет речь?

– отметил экс-министр.

Экс-министр пояснил, что в Украине 80% населения не имеет сбережений, чтобы сидеть дома и ждать. "Картинка по миру разная: там где максимальные очаги – закрыто все. Там где лишь вспышки – люди ходят на работу, но минимально контактируют между собой. Это то, что надо было внедрить. У нас решили просто запретить. Никто не задумывается об экономических последствиях", – пояснил Омелян.

Надо было запрещать сообщения городским транспортом? Да. Но если вы четко сказали людям, что на работу вы не выходите, то они должны получать компенсацию за вынужденный прогул. В виде зарплаты или еще чего-то. Этого не было сделано. Люди встали перед необходимостью выходить на работу,

– подчеркнул экс-министр.

Омелян добавил, что для урегулирования ситуации необходимо:

четко определить области, которым критически необходимо продолжать работать дальше;

обеспечить доставку таких рабочих к работе;

обеспечить нормальные условия работы на этих предприятиях или госучреждениях;

все остальное должно было попасть под запрет.

"Что мы видим. Фактически, ничего из этого не сделано. Просто запретили – и вышел коллапс. Говорили, что будут контролировать. Но стоит просто посмотреть видео, как люди утром добираются на работу, и в каких условиях. Это, фактически, не подпадает под какие-то нормальные критерии функционирования государства", – подытожил Омелян.

Смотрите видео заполненных маршруток:

Какие ограничения транспорта во время карантина