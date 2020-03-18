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      Нужно запретить выезд на работу и предоставить компенсации, – Омелян о транспортном коллапсе

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      Из-за закрытия метро в Украине люди, которые не могут не ездить на работу, пользуются наземным общественным транспортом, нарушая правила о разрешенном количестве людей в одной маршрутке или трамвае.

      Такой коллапс образуется вследствие отсутствия правил урегулирования ситуации с работниками и выездом на работу. Об этом в эфире 24 канала отметил министр инфраструктуры Украины 2016 – 2019 годов Владимир Омелян.

      К теме Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео

      По его мнению, просто запрета метро – мало.

      Если мы подчеркиваем, что главный критерий запрета метро – это меры безопасности и карантина, то когда мы имеем набитый автобус с людьми – о какой безопасности и карантине идет речь?
      – отметил экс-министр.

      Экс-министр пояснил, что в Украине 80% населения не имеет сбережений, чтобы сидеть дома и ждать. "Картинка по миру разная: там где максимальные очаги – закрыто все. Там где лишь вспышки – люди ходят на работу, но минимально контактируют между собой. Это то, что надо было внедрить. У нас решили просто запретить. Никто не задумывается об экономических последствиях", – пояснил Омелян.

      Надо было запрещать сообщения городским транспортом? Да. Но если вы четко сказали людям, что на работу вы не выходите, то они должны получать компенсацию за вынужденный прогул. В виде зарплаты или еще чего-то. Этого не было сделано. Люди встали перед необходимостью выходить на работу,
      – подчеркнул экс-министр.

      Омелян добавил, что для урегулирования ситуации необходимо:

      • четко определить области, которым критически необходимо продолжать работать дальше;
      • обеспечить доставку таких рабочих к работе;
      • обеспечить нормальные условия работы на этих предприятиях или госучреждениях;
      • все остальное должно было попасть под запрет.

      "Что мы видим. Фактически, ничего из этого не сделано. Просто запретили – и вышел коллапс. Говорили, что будут контролировать. Но стоит просто посмотреть видео, как люди утром добираются на работу, и в каких условиях. Это, фактически, не подпадает под какие-то нормальные критерии функционирования государства", – подытожил Омелян.

      Смотрите видео заполненных маршруток:

      Какие ограничения транспорта во время карантина

      • С 18 марта в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро. По меньшей мере, оно будет закрытым до 3 апреля.
      • Согласно постановлению Кабмина, в городские маршрутки должны пускать не более 10 человек. В трамваи, троллейбусы – не более 20.
      • В КГГА заявили, что людей без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт.
      • Контролировать соблюдение этих карантинных ограничений должны спецгруппы из полицейских и работников Держпродспоживслужбы.
      • В Черновцах абсолютно остановили весь общественный транспорт.
      • С 17 марта приостановлены железнодорожные и авиаперевозки по всей Украине.
      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Министерство инфраструктуры Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Дороги Владимир Омелян
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