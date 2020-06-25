В выпуске "О главном" за 25 июня – Чернобыльская больница Харькова четвертый день принимает пациентов, больных COVID-19. Однако в диспансере не хватает врачей, санитаров и медсестер. Исполняющим обязанности министра образования и науки назначили Сергея Шкарлета. Он является ректором Черниговского национального технологического университета, был регионалом, плагиатил в своих научных статьях.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Сегодня впервые украинцы воочию увидели ту самую женщину, которую насиловали полицейские в Кагарлыке. Она с адвокатами появилась на пресс-конференции.