В выпуске "О главном" за 1 июня – в первый летний день в Украине вошли в действие новые смягчения карантина. Заработали 40 пассажирских поездов и более 200 пригородных электричек. Киевщина стала первым регионом, где заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Из-за псевдоминера движение в столице сегодня буквально парализовало. Мужчина с неизвестным баллоном и пультом прямо посреди моста Метро угрожал взорвать здание.