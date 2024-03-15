При присутствии Фицо премьер Чехии не раскрыл некоторые детали о снарядах для Украины, – СМИ

Журналисты написали, что чешский премьер-министр за кулисами встречи в Париже вычеркнул несколько деталей из своей первоначальной речи. Они касались инициативы по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины.

Источник в чешской дипломатии подтвердил этот факт журналистам. Это случилось на встрече, которую во Франции три недели назад организовывал Эммануэль Макрон. Ее цель – обмен мнениями о том, как совместными усилиями закрыть насущные потребности Украины.

Смотрите также На сколько Украине хватит 800 тысяч снарядов: полковник ВСУ в запасе назвал вероятный срок

Что известно о скорректированной речи Фиалы

Чешское издание рассказало, что сначала на встрече должно было быть 15 стран, однако впоследствии их количество увеличилось до 25. Среди приглашенных оказался премьер Словакии Роберт Фицо.

Журналисты рассказали, что чешский премьер-министр Петр Фиала сначала планировал:

рассказать о том, как продолжается чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран;

хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов, которые они нашли.

Узнав, что на встрече будет Фицо, Фиала якобы вычеркнул несколько деталей из своей первоначальной речи.

Так, мы его (выступление – 24 Канал) сократили,

– подтвердил изданию источник в чешской дипломатии.

Журналисты написали, что наиболее чувствительные вещи Петр Фиала передавал нескольким руководителям отдельно. По данным издания, глава чешского правительства не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины через словацкого премьера попала в Россию.

Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов

В феврале 2024 года чешский президент Петр Павел заявил, что его страна нашла ориентировочно 800 тысяч артиллерийских снарядов за пределами Европы.

В частности, политик заявил, что Украине смогут передать 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, и еще 300 тысяч – калибра 122 миллиметра. Их смогут предоставить, когда найдут финансирование.

После этого союзники смогли собрать на оружие ориентировочно 1,5 миллиарда долларов. Уже в марте 2024 года президент Чехии заявил, что боеприпасы могут прибыть в нашу страну в течение нескольких недель. Однако это произойдет при условии, что не будет фундаментальных проблем.