О Запорожье и Херсоне уже и не думают, – военный рассказал о сокращении целей России

Россияне активизировали наступление на Донецком и Луганском направлениях, ведь у них задача от Владимира Путина захватить эти области до 31 марта. На другие же участки фронта, наверное, уже и не рассчитывают.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки оккупантов прорывать украинскую оборону, наши бойцы мужественно держатся и наносят огромные потери российскому личному составу и технике.

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В Луганской и Донецкой областях враг пытается атаковать Сватово, Кременное, Марьинку, Авдеевку.

Враг уменьшает масштаб планов

Бахмут сейчас в центре внимания, но по всему Донецкому направлению идут тяжелые бои, сообщил военный. Так под Угледаром украинские бойцы уничтожили 155-ю бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, усиленную танками.

Морская пехота вообще считается элитой российской армии, а 155 бригада тихоокеанского флота – это элита элит была, ВСУ ее хорошо проредили. Сейчас ее пополняют мобилизованными, но это совсем не то. Просто нацепить на человека черный берет – не делает его опытным морским пехотинцем,

– заметил Сазонов.

По его словам, похоже, что враг сосредоточился именно на Донецком направлении и уже не рассчитывает взять Херсон, Запорожье, но хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей – для них это вопрос принципа.

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