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      О чем свидетельствует отсутствие желания пить воду

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      О чем свидетельствует отсутствие желания пить воду
      О чем свидетельствует отсутствие желания пить воду / timesofisrael.com

      Исследователи уверяют, что человеку нужно пить воду даже тогда, когда он не чувствует жажды.

      Но под термином "вода" речь идет о чистой питьевой воде, а не супах, соках, чаях, пишет 24apteka.

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      Физиологически организм человека всегда нуждается в чистой питьевой воды, однако эта необходимость не всегда чувствуется.

      Эксперты отмечают, что осязаемость желания пить воду может свидетельствовать о различных нарушениях в организме.

      Про що свідчить відсутність бажання пити воду
      О чем свидетельствует отсутствие желания пить воду

      Нежелание пить воду свидетельствует об угнетении функции почек, нарушении передачи и восприятии импульсов в нервных клетках.

      Ученые отмечают, что при вполне комфортной температуре и влажности организму необходимо 2,5 литра воды. А вот в жару этот показатель увеличивается, поскольку в таких условиях тело человека быстрее избавляется от воды. Для пополнения водного баланса организму необходима влага.

      via GIPHY

      Недостаток воды в организме может привести к появлению камней в почках, нарушению метаболизма и набору лишнего веса, сгущению крови, головным болям, морщинам на лице.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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