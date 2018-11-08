Исследователи уверяют, что человеку нужно пить воду даже тогда, когда он не чувствует жажды.

Но под термином "вода" речь идет о чистой питьевой воде, а не супах, соках, чаях, пишет 24apteka.

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Физиологически организм человека всегда нуждается в чистой питьевой воды, однако эта необходимость не всегда чувствуется.

Эксперты отмечают, что осязаемость желания пить воду может свидетельствовать о различных нарушениях в организме.



О чем свидетельствует отсутствие желания пить воду

Нежелание пить воду свидетельствует об угнетении функции почек, нарушении передачи и восприятии импульсов в нервных клетках.

Ученые отмечают, что при вполне комфортной температуре и влажности организму необходимо 2,5 литра воды. А вот в жару этот показатель увеличивается, поскольку в таких условиях тело человека быстрее избавляется от воды. Для пополнения водного баланса организму необходима влага.

Недостаток воды в организме может привести к появлению камней в почках, нарушению метаболизма и набору лишнего веса, сгущению крови, головным болям, морщинам на лице.

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