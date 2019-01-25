О чем свидетельствуют слабые выделения во время менструации: объяснение гинеколога

Менструация – это физиологический процесс, который свидетельствует о том, что девушка достигла половой зрелости и готова к зачатию и вынашиванию ребенка. У каждой из женщин длительность выделений разная, характер выделяемой жидкости также отличается.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Продолжительность менструального цикла – это индивидуальное понятие, он может составлять 21, а может и 35 дней. И это норма. Не путайте продолжительность цикла с продолжительностью месячных. Менструальный цикл – это промежуток времени от первого дня менструации до начала следующей.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец "Нормальным считается, когда месячные идут от 3 до 7 дней. Но бывает и такое, что менструация длится всего 2, иногда 3-4 дня, и этому, безусловно, должно быть объяснение. Количество теряемой крови при менструации должно составлять около 50-150 миллилитров, но не менее".

Основные причины слабых выделений:

1. Нарушение выработки гормонов:

синдром поликистозных яичников; нарушение функции щитовидной железы; нарушение овуляции, связанное с резким похудением; избыток выработки пролактина; сильный стресс; прием гормональных контрацептивов; избыточный вес.



Слабые месячные могут быть признаком серьезных заболеваний

2. Патология матки

внутриматочные синехии; повреждение эндометрия (слизистой оболочки матки) после выскабливаний, абортов; хронический эндометрит; синдром Ашермана.

Слабые выделения вместо нормальных месячных могут также быть результатом:

истощения организма; нарушения обмена веществ; недостатка витаминов в пище, анемии; различных стрессов и эмоциональных перегрузок; аномалий в развитии половых органов.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец "Не бойтесь обратиться за советом, ведь сами вы не установите причину слабых менструаций. Вовремя диагностированное заболевание может предотвратить развитие серьезных осложнений".

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