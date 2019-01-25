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      О чем свидетельствуют слабые выделения во время менструации: объяснение гинеколога

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      Почему месячные слабые
      Почему месячные слабые / pixabay.com

      Менструация – это физиологический процесс, который свидетельствует о том, что девушка достигла половой зрелости и готова к зачатию и вынашиванию ребенка. У каждой из женщин длительность выделений разная, характер выделяемой жидкости также отличается.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      Продолжительность менструального цикла – это индивидуальное понятие, он может составлять 21, а может и 35 дней. И это норма. Не путайте продолжительность цикла с продолжительностью месячных. Менструальный цикл – это промежуток времени от первого дня менструации до начала следующей.

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      "Нормальным считается, когда месячные идут от 3 до 7 дней. Но бывает и такое, что менструация длится всего 2, иногда 3-4 дня, и этому, безусловно, должно быть объяснение. Количество теряемой крови при менструации должно составлять около 50-150 миллилитров, но не менее".

      Основные причины слабых выделений:

      1. Нарушение выработки гормонов:

      1. синдром поликистозных яичников;
      2. нарушение функции щитовидной железы;
      3. нарушение овуляции, связанное с резким похудением;
      4. избыток выработки пролактина;
      5. сильный стресс;
      6. прием гормональных контрацептивов;
      7. избыточный вес.

      Слабкі місчні
      Слабые месячные могут быть признаком серьезных заболеваний

      2. Патология матки

      1. внутриматочные синехии;
      2. повреждение эндометрия (слизистой оболочки матки) после выскабливаний, абортов;
      3. хронический эндометрит;
      4. синдром Ашермана.

      Слабые выделения вместо нормальных месячных могут также быть результатом:

      1. истощения организма;
      2. нарушения обмена веществ;
      3. недостатка витаминов в пище, анемии;
      4. различных стрессов и эмоциональных перегрузок;
      5. аномалий в развитии половых органов.
       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      "Не бойтесь обратиться за советом, ведь сами вы не установите причину слабых менструаций. Вовремя диагностированное заболевание может предотвратить развитие серьезных осложнений".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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