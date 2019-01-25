О чем свидетельствуют слабые выделения во время менструации: объяснение гинеколога
Менструация – это физиологический процесс, который свидетельствует о том, что девушка достигла половой зрелости и готова к зачатию и вынашиванию ребенка. У каждой из женщин длительность выделений разная, характер выделяемой жидкости также отличается.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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Продолжительность менструального цикла – это индивидуальное понятие, он может составлять 21, а может и 35 дней. И это норма. Не путайте продолжительность цикла с продолжительностью месячных. Менструальный цикл – это промежуток времени от первого дня менструации до начала следующей.
Основные причины слабых выделений:
1. Нарушение выработки гормонов:
- синдром поликистозных яичников;
- нарушение функции щитовидной железы;
- нарушение овуляции, связанное с резким похудением;
- избыток выработки пролактина;
- сильный стресс;
- прием гормональных контрацептивов;
- избыточный вес.
Слабые месячные могут быть признаком серьезных заболеваний
2. Патология матки
- внутриматочные синехии;
- повреждение эндометрия (слизистой оболочки матки) после выскабливаний, абортов;
- хронический эндометрит;
- синдром Ашермана.
Слабые выделения вместо нормальных месячных могут также быть результатом:
- истощения организма;
- нарушения обмена веществ;
- недостатка витаминов в пище, анемии;
- различных стрессов и эмоциональных перегрузок;
- аномалий в развитии половых органов.
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