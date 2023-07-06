Обломки ракет упали на Львовщине: образовалась воронка, есть разрушения
Источник:Максим Козицкий
Россия атаковала Львов крылатыми ракетами, в результате чего есть разрушения инфраструктуры, погибшие и пострадавшие. В то же время стало известно, что из-за этого удара во Львовском районе области образовалась воронка.
В ночь на четверг, 6 июня, оккупанты "Калибрамы" обстреляли Львов и область. Глава ОВА Максим Козицкий через некоторое время подвел итоги этой атаки.
Смотрите также Россия ночью атаковала ракетами Львов: все, что известно о попадании в жилой дом
Последствия атаки на Львовщину
По словам Козицкого, в самом Львове по состоянию на 09:07 подтвердили гибель четырех человек – на момент попадания все они находились в доме. В то же время, пострадали 34 человека и были повреждены около 30 квартир и более 50 автомобилей.Важно! К ликвидации последствий этой атаки были привлечены 23 единицы техники и более 100 спасателей.
Обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших,
– также написал глава области.
Кроме того, он отметил, что в Золочевском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел. "По предварительной информации, пострадавших нет", – отметил чиновник.
Благодарю все службы, которые очень оперативно и профессионально сработали. Спасибо людям, которые помогали и поддерживали друг друга.
В то же время Козицкий в очередной раз подчеркнул, что нам нужно больше оружия от партнеров. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях F-16.
Детали этого обстрела
- В Воздушных силах констатировали, что ПВО Украины в ночь на 6 июля удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет, летевших из акватории Черного моря на Запад нашего государства. К большому сожалению, были попадания по гражданским объектам.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк убеждена, что захватчики готовились к этому обстрелу еще с вечера прошлого дня: "В течение ночной атаки было задействовано по меньшей мере 6 ракетоносителей – 3 надводных и 3 подводных".
- Не мог обойти вниманием этот теракт и украинский лидер Владимир Зеленский. "Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", – написал президент.