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      Обнаружена новая опасность татуировок

      24 Читати новину українською
      Новая опасность татуировок
      Новая опасность татуировок / pixabay.com

      Медики установили взаимосвязь между татуировкой и хроническим воспалением мышц.

      Такой инцидент произошел с 31-летней шотландкой, которая набила себе на ноге очередную татуировку. Примерно через неделю после нанесения тату женщину стали мучить боли в бедре и колене. Девять месяцев она принимала сильные обезболивающие, но боль не проходила, сообщает издание BMJ Case Reports.

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      Из истории болезни пациентки медики узнали, что два года назад женщине пересадили легкое. В этот период она принимала препараты для подавления иммунитета. Когда шотландка сделала тату, ослабленный организм не позволил частицам краски закрепиться на коже, и они распространились по мышцам. Это и стало причиной хронического воспаления и невыносимых болей.

      Татуювання

      Татуировка спровоцировала воспаление мышц / / pixabay.com

      Избавиться от боли в ногах женщине удалось только через три года физиотерапии по укреплению мышц.

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      Теги: Лечение Медицина Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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