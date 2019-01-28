Обнаружена новая опасность татуировок

Медики установили взаимосвязь между татуировкой и хроническим воспалением мышц.

Такой инцидент произошел с 31-летней шотландкой, которая набила себе на ноге очередную татуировку. Примерно через неделю после нанесения тату женщину стали мучить боли в бедре и колене. Девять месяцев она принимала сильные обезболивающие, но боль не проходила, сообщает издание BMJ Case Reports.

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Из истории болезни пациентки медики узнали, что два года назад женщине пересадили легкое. В этот период она принимала препараты для подавления иммунитета. Когда шотландка сделала тату, ослабленный организм не позволил частицам краски закрепиться на коже, и они распространились по мышцам. Это и стало причиной хронического воспаления и невыносимых болей.

Татуировка спровоцировала воспаление мышц / / pixabay.com

Избавиться от боли в ногах женщине удалось только через три года физиотерапии по укреплению мышц.

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