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Обнаженные плечи и счастливая улыбка: Настя Каменских засветила новый летний образ

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Настя Каменских
Настя Каменских / Фото из соцсетей

Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала светлый летний look. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

Настя Каменских очаровала своим нежным и одновременно игривым образом. Звезда показала снимки, на которых она позирует в белом платье-миди с обнаженными плечами. К наряду роскошная NK подобрала обувь на каблуках. Объемная прическа и легкий макияж завершили образ Насти Каменских.

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Как оказалось, в таком стильном наряде артистка посетила семейное мероприятие – день рождения ее тети. Вся семья Насти Каменских собралась за столом и поздравила именинницу в уютной атмосфере.

"У моей тети сегодня юбилей. Так прекрасно собраться в кругу семьи. Такие редкие, но трогательные моменты!"– написала Настя Каменских.

Певица анонсировала, что это не последние фото с празднования. Вскоре она покажет снимки, которые во время мероприятия делала профессиональный фотограф. Вместе с тем в ее Stories появились еще несколько кадров с семейного вечера.


Настя Каменских


Летний образ Насти Каменских

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Настя Каменских
Источник: 24 Канал
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