Обнаженный Макс Барских анонсировал выход новой песни: пикантное сообщение

Украинский певец Макс Барских анонсировал новую песню. И сделал это артист, добавив к сообщению пикантные кадры с обнаженным торсом.

Макс Барских активно работает над записью нового студийного альбома "7". Артист показал первые результаты кропотливой работы и анонсировал выход лирической песни под названием "Вспомнить".

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Работая именно над этим альбомом я, как никогда, искал точную формулу. "7" – это семь саундтреков к пережитым мной историям. Сингл "Вспомнить" – это история, которая завершает все повествование, но звучит первой,

– рассказал Макс Барских.

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Сер 2018 р. о 11:56 PDT

Слоган нового трека – "Осень в каждом из нас". Эти слова создают лирическое настроение и гармонично подчеркивают смысл песни. При этом артист не поменял свой танцевальный стиль, поэтому "Вспомнить" заставит всех меломанов подтанцовывать во время прослушивания песни.

"Я привык переживать в танце всю палитру чувств и эмоций, и в новом альбоме останусь верным этому", – анонсировал Макс Барских.

Кроме этого, певец сделал пикантное сообщение с отрывками первой песни альбома "7". На кадрах он позировал перед камерой с обнаженным торсом.

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 22 Сер 2018 р. о 1:02 PDT

К слову, релиз новой песни Макса Барских "Вспомнить" состоится 31 августа 2018 года.