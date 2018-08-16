Обновленный рейтинг ФИФА: на какой позиции сборная Украины

ФИФА обнародовала новый рейтинг сборных мира, среди них есть и сборная Украины. "Сине-желтые" сохранили за собой 35-ю строчку.

При этом среди европейских сборных украинцы на 21-й позиции.

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Возглавляет рейтинг чемпион мира – сборная Франции, которая поднялась сразу на шесть позиций вверх. На второй позиции бронзовый призер предыдущего мирового первенства – сборная Бельгии. При этом сборная Хорватии, которая завоевала серебряные награды, лишь четвертая. Однако "клетчатые" поднялись сразу на 16-ть ступенек вверх. На третьей позиции – сборная Бразилии.

Стоит добавить, что соперники сборной Украины в Лиге наций – Словакия и Чехия – на 26-й и 44-й позициях соответственно.

К слову, сборную Украины хотели поселить в гостинице "Москва".

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