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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Обновленный рейтинг ФИФА: на какой позиции сборная Украины

27 Читати новину українською
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу

ФИФА обнародовала новый рейтинг сборных мира, среди них есть и сборная Украины. "Сине-желтые" сохранили за собой 35-ю строчку.

При этом среди европейских сборных украинцы на 21-й позиции.

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Возглавляет рейтинг чемпион мира – сборная Франции, которая поднялась сразу на шесть позиций вверх. На второй позиции бронзовый призер предыдущего мирового первенства – сборная Бельгии. При этом сборная Хорватии, которая завоевала серебряные награды, лишь четвертая. Однако "клетчатые" поднялись сразу на 16-ть ступенек вверх. На третьей позиции – сборная Бразилии.

Стоит добавить, что соперники сборной Украины в Лиге наций – Словакия и Чехия – на 26-й и 44-й позициях соответственно.

К слову, сборную Украины хотели поселить в гостинице "Москва".

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Теги: Новости спорта Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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