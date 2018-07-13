Обольстительная Кэти Перри поразила ярким нарядом на свидании с Блумом: фото
Американская певица Кэти Перри и ее возлюбленного Орландо Блума увидели при выходе из одного из театров в Лондоне.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Кэти Перри посетила спектакль "Киллер Джо", в котором актер Орландо Блум играет главную роль.
Для свидания артистка надела шелковое платье-комбинацию в бельевом стиле. К нему она выбрала черный кожаный берет и белые кроссовки Аdidas.
Кэти Перри в Лондоне
Источник: 24 Канал
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