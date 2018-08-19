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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Обращений от граждан пока нет, но мы работаем, – коммунальщики о последствиях непогоды в Киеве

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Коммунальные службы города начали утро рабочего дня 19 августа с обследования пострадавших от непогоды улиц и домов, расчищают дороги и тропы от поваленных деревьев, а также откачивают воду с затопленных участков.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Анна Сердюк.

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По ее словам, коммунальные службы Киева стараются максимально оперативно решать проблемы, которые возникли из-за непогоды.

Обращений от жителей пока нет, но мы с самого утра расчищаем территории, выявляем поваленные деревья. Проверяем сливные стоки,
– рассказала директор управляющей компании Голосеевского района Наталья Латанюк.

Относительно дерева, которое упало на киоск, то представители коммунальных предприятий объяснили, что сейчас нужно, чтобы прибыл владелец пострадавшего киоска. Ведь начать работы коммунальщики не могут, пока киоск не будет отключен от электроснабжения.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 августа в Киеве прошла ужасная гроза, которая наделала беды на улицах города: автомобили почти полностью стояли в воде, возле торгового центра "Гулливер" образовалось озеро, залило паркинг ТЦ, персонал пришлось эвакуировать.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Новости Киева Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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