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Образ Меган Маркл в Букингемском дворце сравнили Кейт Миддлтон: детали

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон / people.com

Прошло несколько дней с дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, однако это событие до сих пор привлекает внимание всего мира. За первым выходом новоиспеченной герцогини следили все СМИ, поэтому в образе экс-актрисы усмотрели своеобразное подражание Кейт Миддлтон.

Как известно, 19 мая Меган Маркл официально стала женой принца Гарри. В день венчания экс-актриса получила свой королевский титул – герцогиня Сассекская. Вместе с новоиспеченным мужем она впервые посетила светское мероприятие – 70-летие принца Чарльза.

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Празднование традиционно состоялось в садах Букингемского дворца. Для важного мероприятия Меган Маркл выбрала платье пастельных цветов от Goat за 800 долларов, к которому подобрала элегантную шляпку. Во всех СМИ появились роскошные фото графини Сассекской, а эксперты увидели в элегантном наряде небольшой плагиат, сообщает People.

Роскошный "лук" Меган Маркл был очень похож на наряд Кейт Миддлтон на таком же приеме в 2012 году. Тогда герцогиня Кембриджская тоже дебютировала в новом статусе. Жена принца Уильяма засветилась в нежно-розовом платье Emilia Wickstead, стоимость которого составляла 2 тысячи долларов. К одежде Кейт Миддлтон подобрала шляпку и клатч.

Кейт Миддлтон на дне рождении принца Чарльза в 2012 году

Что касается украшений и причесок вкусы двух герцогинь существенно отличаются. Меган Маркл предпочла серьги с бриллиантами, а Кейт Миддлтон – с жемчужинами. Также жена принца Гарри сделала элегантную прическу, в то время как ее новоиспеченная родственница сделала идеальную укладку волос.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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