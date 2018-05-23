Образ Меган Маркл в Букингемском дворце сравнили Кейт Миддлтон: детали
Прошло несколько дней с дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, однако это событие до сих пор привлекает внимание всего мира. За первым выходом новоиспеченной герцогини следили все СМИ, поэтому в образе экс-актрисы усмотрели своеобразное подражание Кейт Миддлтон.
Как известно, 19 мая Меган Маркл официально стала женой принца Гарри. В день венчания экс-актриса получила свой королевский титул – герцогиня Сассекская. Вместе с новоиспеченным мужем она впервые посетила светское мероприятие – 70-летие принца Чарльза.
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Празднование традиционно состоялось в садах Букингемского дворца. Для важного мероприятия Меган Маркл выбрала платье пастельных цветов от Goat за 800 долларов, к которому подобрала элегантную шляпку. Во всех СМИ появились роскошные фото графини Сассекской, а эксперты увидели в элегантном наряде небольшой плагиат, сообщает People.
Роскошный "лук" Меган Маркл был очень похож на наряд Кейт Миддлтон на таком же приеме в 2012 году. Тогда герцогиня Кембриджская тоже дебютировала в новом статусе. Жена принца Уильяма засветилась в нежно-розовом платье Emilia Wickstead, стоимость которого составляла 2 тысячи долларов. К одежде Кейт Миддлтон подобрала шляпку и клатч.
Кейт Миддлтон на дне рождении принца Чарльза в 2012 году
Что касается украшений и причесок вкусы двух герцогинь существенно отличаются. Меган Маркл предпочла серьги с бриллиантами, а Кейт Миддлтон – с жемчужинами. Также жена принца Гарри сделала элегантную прическу, в то время как ее новоиспеченная родственница сделала идеальную укладку волос.