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Образ Мелании Трамп сравнили с легендарными красавицами 1960-х: фотосравнение

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Образ Мелании Трамп
Образ Мелании Трамп / Фото из соцсетей

Мелания Трамп в очередной раз очаровала новым образом. Даже в роли садовницы первая леди США показала изысканность и стиль, который в сети сравнили с легендарными актрисами 1950-х годов.

Как известно, 27 августа Мелания Трамп торжественно посадила дерево во дворе Белого дома. При этом супруга Президента США не изменила своим традициям и приступила к работе в туфлях на каблуках от Christian Louboutin. Первая леди предстала перед фотографами в юбке с цветочным принтом от Valentino и в нежно-розовом топе, которые эффектно подчеркнули стройную фигуру экс-модели.

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Такой стильный образ вызвал двоякие комментарии в сети. Хейтеры утверждали, что это худший выход Мелании Трамп, так как женщина неуместно подобрала наряд для садоводческой работы, однако другие не скупились на комплименты, отметив, что первая леди, как всегда, выглядит прекрасно. Среди пользователей сети нашлись и такие, кто увидел общее между образом волшебной Мелании и легендарными актрисами Одри Хепберн, Софи Лорен и даже княгини Монако Грейс Келли.


Образ Мелании Трамп сравнили с легендарными красавицами


Грейс Келли и Мелания Трамп: сравнение образов

Стоит отметить, что образы действительно похожи, ведь в 1947 году культовый бренд Dior ввел в моду объемные юбки. Дизайнеры предложили модницам дополнять стильный look приталенными топами или рубашками. Советом модельеров воспользовалась и Мелания Трамп, которая за более чем полвека повторила модный тренд послевоенных времен.


Модный тренд 1947 года

Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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