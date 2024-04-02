Мобилизация в Украине: какие специалисты необходимы армии в апреле 2024 года

В Украине уже более двух лет продолжается полномасштабное вторжение и действует военное положение. Вопрос всеобщей мобилизации населения, на фоне рассмотрения новых законопроектов, остается одним из наиболее актуальных в обществе.

Сейчас украинская армия больше всего нуждается в пехоте. Об этом рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

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Наиболее нужные специалисты – это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага,

– сказал он.

Генерал-майор пояснил, что профессиональная подготовка мобилизованного происходит с учетом специальности, которую он будет иметь в армии.

с 2025 года в учреждениях высшего образования вводится базовая военная подготовка. Она станет обязательной, однако будет утвержден перечень категорий граждан, освобождающихся от такой обязанности.

Николюк отметил, что базовая военная подготовка помогает человеку привыкнуть к нагрузкам в сопровождении инструкторов.

Чтобы за те несколько месяцев человек привык к нагрузкам, необходимо чтобы за ним кто-то смотрел, контролировал его. Есть соответствующие специалисты, мы снова проводим с ними сборы, мы их обучаем и учитываем это,

– добавил он.

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