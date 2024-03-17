"Какого черта Запад позволяет это Путину": министр обороны Британии не поехал в Одессу из-за Кремля

В начале марта министр обороны Великобритании посетил Киев, где встретился с Зеленским. Чиновник планировал приехать также в Одессу, однако внезапно изменил свои планы.

Как рассказали журналистам в Минобороны Британии, на решение Гранта Шаппса повлияли две вещи.

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Россияне все знали

7 марта британский министр вместе с делегацией прибыл в украинскую столицу, где провел встречу с президентом Зеленским. Перед этим Шаппс прилетел в Польшу, а уже оттуда ночным поездом добрался до Киева.

Как пишут СМИ, в самолете министру сообщили, что оккупанты ударили по Одессе баллистикой во время визита Зеленского и премьера Греции.

Кроме того, как выяснила британская разведка, россияне знали о маршруте путешествия Шаппса, а также его намерениях посетить Одессу.

Именно из соображений безопасности министр отменил эту поездку. Тогда британец раскритиковал Запад за его пассивную реакцию на действия Кремля. По словам Шаппса, Путин намеренно или случайно едва не убил лидеров двух европейских стран. "Что, черт возьми, он делает и какого черта Запад позволяет ему делать подобные вещи?" – эмоционально отреагировал на удар по Одессе министр обороны.

Удар по Одессе 6 марта: что известно