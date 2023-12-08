Бежала по стеклу, чтобы спрятаться, – харьковчанка рассказала детали атаки России
В ночь на 8 декабря оккупанты массированно атаковали Харьков ракетами. Жительница города рассказала, как пережила удар оккупантов.
Харьковчанка Ирина рассказала 24 Каналу, что в момент атаки она находилась в одной из комнат своего жилья. Женщина проснулась от ощущения, что на голову будто что-то начало падать. По предварительной информации, россияне ударили по городу ракетами С-300.
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"Я по стеклу бегом спряталась между двумя стенками. Мне звонят, а я уже дрожу, не могу даже говорить", – сказала Ирина.
Женщине в тот момент было настолько страшно, что были мысли о том, что это – уже конец. По её словам, ударило несколько раз. Во второй раз – начало биться стекло еще в одном месте.
Однако, несмотря на атаку россиян, эмоции берут верх – харьковчанка улыбается. Главное, отметила, что осталась жива.
"Как вы себя чувствуете?" Говорю: "Жива – и слава Богу. И моя Аська жива – моя кошка",
– подчеркивает Ирина.
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Атака на Харьков: главное
- Оккупанты в ночь на 8 декабря ударили по городу 6 раз. Есть попадание ракет в нескольких районах города.
- В результате обстрела травмированы несколько человек. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте. Предварительно известно, что в результате обстрела ранена 36-летняя женщина.
- Еще одного раненого – 25-летнего мужчину со взрывными травмами – госпитализировали. Его состояние удовлетворительное.
- Враг повредил гражданскую жилищную инфраструктуру. Есть попадания на детской площадке. Также повреждены жилые дома, учебное заведение и 26 автомобилей.
- В результате обстрела вспыхнул гараж. Возгорание потушили. Спасатели показали, как ликвидировали последствия атаки россиян.