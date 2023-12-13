Тревога сработала почти одновременно с работой ПВО, – КГВА об ударе баллистикой по Киеву

Россияне ночью 13 декабря коварно атаковали Киев баллистическими ракетами. Мощные взрывы в столице прогремели в 3 часа ночи. Затем киевляне услышали сигнал воздушной тревоги.

Пуски баллистики зафиксировать очень сложно, а время полета ракеты очень короткое. Об этом 24 Каналу сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, заметив, что между пуском ракеты и работой противовоздушной обороны считанные минуты.

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Иногда сигнал воздушной тревоги не успевает сработать

В результате российского террора пострадали 53 человека, среди которых 6 детей. Обломки сбитых ракет повредили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, детскую площадку и больницу.

К сожалению, есть раненые и поврежденные дома. Но если бы ракета долетела до цели, то последствия были бы намного страшнее,

– сказал Шаманов.

Благодаря Воздушным силам ВСУ и средствам ПВО все российские ракеты были сбиты. 10 из 10 целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением.

Тревога сработала почти одновременно с работой ПВО, но надо понимать, что враг атаковал баллистическими ракетами,

– отметил представитель Киевской городской военной администрации.

К примеру, согласно тактико-техническим характеристикам скорость ракеты С-400 более 4000 километров в час, а скорость ракеты "Искандер-М" составляет почти 9000 километров в час.

К тому же ракеты летят с близкого расстояния – Брянской области России, расположенной в нескольких сотнях километров от Киева, и иногда сигнал воздушной тревоги не успевает срабатывать.

Россияне атаковали Киев баллистикой: коротко