Российские войска ударили ракетами по школе в Мирнограде

Россияне продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Так, на этот раз оккупанты попали ракетой в школу в Мирнограде, что в Донецкой области.

Вражеские войска в ночь на 1 февраля обстреляли Мирноград. Они применили “С-300”.

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Оккупанты ударили ракетами по школе

Известно, что российская ракета попала в помещение школы. Там был расположен "Пункт несокрушимости". Об этом сообщил начальник городской военной администрации Юрий Ключка. К счастью, в здании никого не было.

Российская армия осуществила атаку около часа ночи 1 февраля. Как добавил начальник ГВА, по предварительным данным, вражеские войска применили "С-300".

Вокруг места удара повреждены жилые дома и магазин. Известно, что на месте работают коммунальщики. Они разбирают завалы, а также убирают строительные конструкции.

Мирноград под атакой россиян: последние новости