Во время обстрела Одессы ранения получили железнодорожники: в каком они состоянии

Утром 10 апреля оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг бил по транспортно-логистической инфраструктуре, известно о раненых железнодорожниках.

Враг с утра несколько раз атаковал Одессу. Мощные взрывы раздавались в 80-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.

Смотрите также Задача номер один: Братчук назвал цель ежедневных российских обстрелов Одесской области

В результате обстрелов Одессы есть раненые

В пресс-службе железной дороги сообщили, что российские военные цинично били баллистическими ракетами по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, во время атаки пострадали двое работников Одесской железной дороги.

Сейчас раненые госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как стабильное и оказывают всю необходимую помощь.

В пресс-службе Укрзализныци также выразили пожелание скорейшего выздоровления раненым.

Оккупанты продолжают террор Одессы