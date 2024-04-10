Во время обстрела Одессы ранения получили железнодорожники: в каком они состоянии
Источник:"Одесская железная дорога"
Утром 10 апреля оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг бил по транспортно-логистической инфраструктуре, известно о раненых железнодорожниках.
Враг с утра несколько раз атаковал Одессу. Мощные взрывы раздавались в 80-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.
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В результате обстрелов Одессы есть раненые
В пресс-службе железной дороги сообщили, что российские военные цинично били баллистическими ракетами по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, во время атаки пострадали двое работников Одесской железной дороги.
Сейчас раненые госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как стабильное и оказывают всю необходимую помощь.
В пресс-службе Укрзализныци также выразили пожелание скорейшего выздоровления раненым.
Оккупанты продолжают террор Одессы
- С утра 10 апреля в Одессе прогремела серия взрывов. Сначала, около 5 утра Воздушные силы предупредили о "Шахедах", которые летели в направлении Одесской области. Позже враг ударил баллистическими ракетами. Как впоследствии сообщили в Силах обороны, что во время атаки поврежден энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей.
- Затем, около 9 утра, в Одессе снова слышали взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу, а местные телеграм-каналы утверждали, что, вероятно, силы ПВО сбивают вражеский разведывательный дрон.
- В 10:15 и 10:45 в Одессе снова раздавались взрывы. На этот раз в городе была объявлена воздушная тревога, а в ВСУ предупреждали о пусках баллистических ракет. Силы обороны юга впоследствии сообщили, что враг пытался уничтожить промышленный потенциал Одессы, нанося точечные удары. "Пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре", – сообщили Силы обороны.