Россияне атаковали энергообъект на Сумщине: областной центр и часть региона были обесточены
Источник:Укрэнерго
Ночью на 19 сентября оккупанты обстреляли энергообъект на Сумщине. Из-за этого были обесточены Сумы и часть области.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. Потребление электроэнергии снизилось на 4,3%, но Укрэнерго призывает к экономному использованию в вечерние часы.
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Что известно о последствиях обстрела Сумщины
В результате вражеских обстрелов энергетического объекта ночью Сумы и часть области остались без электричества. Утром все потребители были подключены к электроснабжению.
Ночью враг атаковал энергообъект на Сумщине. Вследствие этого обесточивался г. Сумы и часть Сумской области. На утро все потребители запитаны,
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Из-за боевых действий также есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Что известно об обстрелах в ночь на 19 сентября
- Ночью 19 сентября Россия атаковала Украину 4 ракетами и 42 "Шахедами". Добавили, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
- В результате боевой работы по вражеской цели в Черкасской области получил повреждения учебное заведение.
- Россияне атаковали Ровенскую область ночью 19 сентября. Защитники неба сбили вражескую воздушную цель.
- Ночью 19 сентября российская армия цинично обстреляла несколько районов Харькова управляемыми авиабомбами и ракетами, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и депо. В результате обстрела пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов. Еще один КАБ прилетел в пригороде, но о разрушениях не сообщалось. В общем, ночью Россия выпустила по Харькову 3 управляемые авиабомбы и ракеты, тип которых устанавливается.