Вражеские беспилотники в Сумской области забрали жизни двух женщин в их собственном доме
Ночная атака российских БпЛА на Сумскую область 3 июля привела к новой трагедии. В частном секторе Роменской общины случилось попадание.
Этот удар по жилому дому унес жизни двух женщин и привел к ранению мужчины. 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА сообщает подробности.
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В ночь на пятницу, 3 июля, как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в соцсетях, вражеский беспилотник поразил жилой дом в частном секторе Роменской общины. На момент этого циничного удара внутри дома находились люди.
Атака БпЛА российской армии унесла жизни двух женщин и ранила мужчину, тому оказывается медицинская помощь. Специалисты выясняют окончательные масштабы разрушений и другие последствия обстрела.
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Россия терроризирует мирных жителей Сумской области
Приграничные общины Сумской области чуть ли не ежедневно находятся под прицелом вражеской авиации и беспилотников. Российские войска целятся в жилые дома, гражданскую инфраструктуру и людей.
- В частности, в конце июня вражеский дрон поразил дом многодетной семьи в Шосткинском районе. Эта жестокая атака унесла жизни 13-летнего мальчика, его отца и бабушки, а мать и еще двое детей получили ранения.
- В середине месяца в той же общине в результате массированного налета БпЛА было разрушено нежилое здание и повреждена гражданская инфраструктура. Тогда погибла 44-летняя женщина.
- А в начале июня враг повредил энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии. Кроме того, он совершил атаку на заправочную станцию и почтовый автомобиль, ранив людей.