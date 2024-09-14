Россия снова атаковала Украину, в нескольких областях есть разрушения: все об обстреле 14 сентября

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. В ночь на 14 сентября враг запускал "Шахеды" и КАБы, в результате чего в нескольких областях есть разрушения.

В частности, от обстрелов пострадала Киевщина, Харьковщина и Одесская область. Все, что известно о ночной атаке России, читайте в материале 24 Канала.

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Россия ночью запустила более 70 "Шахедов"

Воздушные Силы сообщили, что ночью 14 сентября в целом радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 76 "Шахедов" с направлений Курск, Ейск, что в России, и Чауда – Крым.

В результате противовоздушного боя сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей,

– говорится в сообщении Воздушных Сил.

В частности, известно, что 3 "Шахеды" уничтожили в Днепропетровской области, еще 9 – были сбиты в Черкасской области.

32 "Шахеда уничтожили Силы обороны Юга: 27 в Одесской области, 3 на Херсонщине, по 1 – на Николаевщине и Днепропетровщине. Там также успешно отработали по разведывательному беспилотнику ZALA.

Также 2 БпЛа было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – вернулись в Россию.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизни и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", – написал президент Зеленский после очередной российской атаки.

В Киеве обломки "Шахеда" упали на предприятие

В ночь на 14 сентября под атаку российских "Шахедов" попала Киевщина. В Киевские ОВА рассказали, что тревога в регионе продолжалась всю ночь. Там работали силы ПВО, и есть сбитые цели. Местные жители слышали взрывы по меньшей мере дважды – в 02:44 и 03:02.

Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области,

– рассказали в КОВА.

В одном из районов обломками были повреждены два частных дома и хозяйственную постройку, а в другом – остекление в многоквартирном доме и автомобиль.

Также повреждения есть в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе обломки беспилотника упали на территорию коммунального предприятия. Пожара не было.

"Шахеды" атаковали Одесскую область

В ночь на 14 сентября также раздавались мощные взрывы в Одессе. В области звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки российскими "Шахедами", которые двигались на регион с Черного моря в направлении региона.

Первые взрывы в городе прозвучали в 01:30. Повторные взрывы слышали в 01:34, а затем в 01:41, 01:43 и 01:45.

Воздушные силы подтвердили, что в Одессе, а также Черноморске силы ПВО работают по "Шахедам". Отражение атаки продолжалось более 3 часов.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в пригороде на территории частного домохозяйства разрушено 3 сооружения, также повреждены жилой дом и гараж. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 квадратных метров оперативно собственноручно ликвидировали хозяева. На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала,

– также добавил Кипер.

Повреждения зафиксированы и в Измаильском районе. Там повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома. Пожара не было. Погибших и пострадавших также, к счастью, нет.

Россия атаковала Харьков КАБом

Под утро 14 сентября россияне сбросили КАБ на Харьков. Перед этим Воздушные силы предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что пострадала территория гаражного кооператива. Прилет пришелся по Холодногорскому району города.

По уточненной информации, утром удар по Харькову был осуществлен ФАБ-500. "Прилетело" на границу гаражного кооператива и стройки. К счастью – в землю,

– написал Терехов.

Он также сообщил, что пострадавших и других разрушений в результате атаки, к счастью, нет.