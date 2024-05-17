Обломки российского дрона повредили один из энергообъектов в Винницкой области, – Минэнерго
Источник:Минэнерго
В ночь на 17 мая россияне выпустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Обломки одного из беспилотников попали по энергообъекту в Винницкой области.
Кроме Винницкой области, силы ПВО отражали российскую атаку еще в 4 областях, а именно в Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской.
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В результате атаки в Винницкой области без света были тысячи людей
Предупреждение о применении Россией ударных БПЛА поступило от Воздушных сил примерно в 22:00 16 мая. Атаку дронами осуществляли группами в разных направлениях из районов Приморско-Ахтарска и Курска.
В общем оккупанты запустили 20 "Шахедов". Обломок одного из этих беспилотников повредил в Винницкой области оборудование энергетического объекта.
Из-за этого обесточенными были более 23 тысяч потребителей в 4 населенных пунктах. К счастью, энергетики большинство из них запитали уже утром.
Ночью также раздавались мощные взрывы на Полтавщине. Никаких разрушений инфраструктуры там не было зафиксировано. По меньшей мере 6 дронов ночью атаковали Харьковскую область. Там мощные взрывы и возгорания начались около полуночи. А в пределах Николаевской области Воздушные силы уничтожили 1 беспилотник.
К счастью, информация о пострадавших людях в результате ночной российской атаки не поступала.
Российские обстрелы: последние новости
- Россия продолжает ежедневно обстреливать Украину. Так, 14 мая она ударила КАБами по Харькову 7 раз. В результате атаки ранения получили люди и подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.
- 13 мая россияне запустили 18 дронов-камикадзе. К счастью, ПВО уничтожили все беспилотники в пределах 8 областей.
- А накануне, 12 мая, россияне направили свой удар по ферме на Харьковщине. К сожалению, этот раз были жертвы среди мирного населения.