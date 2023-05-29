Россия устроила комбинированную атаку ракетами и дронами: все, что известно об ударе 29 мая

Оккупанты в очередной раз обстреляли украинские города ракетами и дронами, выпустив по нашему государству десятки воздушных целей. Большинство из них удалось сбить ПВО, однако без повреждений инфраструктуры не обошлось.

Ночь на 29 мая была неспокойной. Захватчики еще раз решили засвидетельствовать, что террор населения нашего государства для них превыше всего. Больше об этой атаке – читайте в материале 24 Канала.

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Как Киев держал удар

Тревогу в столице и регионе объявили около 00:30 – продолжалась она почти 5 часов. Утром в Киевской городской военной администрации констатировали, что это была уже 15 по счету массированная атака БПЛА на город с начала мая.

Этой ночью снова были дроны. По предварительной информации (по состоянию на 04:59 – 24 Канал), враг применил баражирующие боеприпасы Shahed, а также из района Каспия вражеские из Ту-95мс запустил крылатые ракеты, предположительно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, с разных направлений,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там указано, что в результате массированного удара жертв или пострадавших нет, однако:

в Подольском районе обломок одного из дронов упал на крышу жилого дома и пробил его;

в Голосеевском районе раздался взрыв, после чего все соответствующие службы выехали на место инцидента выяснять обстоятельства;

в Святошинском районе обломок одного из сбитых БПЛА упал на отселенное здание – спасатели ликвидировали пожар;

в Шевченковском районе не зафиксировано падение дронов или взрывов, однако произошло задымление в одной из квартир из-за пригорания еды на плите.

Последствия атаки в Киевскую область / фото полиции

Также в Киевской области обошлось без жертв. Но в Броварской общине несколько домов были повреждены во время массированного удара, о чем сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко.

Ситуация в Хмельницком

В Хмельницкой ОВА заявили после атаки, одна из вражеских воздушных целей попала в военный объект, в результате чего вспыхнул пожар.

На место выехали все соответствующие службы для ликвидации пламени, однако, по предварительной информации, уже известно о поражении 5 летательных аппаратов.

Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются,

– указано в источнике.

БПЛА и ракеты в небе Львовщины

Максим Козицкий – глава Львовской ОВА – прокомментировал атаку врага на регион. По его словам, в небе и области были дроны типа "Шахед" и крылатые ракеты.

Системам противовоздушной обороны удалось ликвидировать вражеские цели, однако обломок одного из БПЛА упал в Золочевском районе на деревянное хозяйственное здание, из-за чего оно сгорело, а вместе с ним – трактор, который стоял рядом.

Что в Полтаве

Пострадавших среди гражданского населения в результате этого нет.

Хотя ночь в регионе была неспокойной, однако прилетов, разрушений или тем более пострадавших в Полтавской области нет. В этом заверил жителей областного центра и области глава ОВА Дмитрий Лунин.

Также он констатировал, что ПВО сбила 2 ракеты и 1 беспилотник в небе над регионом, и поблагодарил защитников за отличную работу.

Атака в Кировоградской области

Глава ОВА этого региона Андрей Райкович проинформировал, что обломки воздушных целей упали в Новоукраинском районе на кровлю жилого дома, а также – на железную дорогу.

Обошлось без погибших и травмированных,

– подчеркнул он.

Николаев был под ударом

Виталий Ким – глава Николаевщины – написал в своих соцсетях, что во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки три беспилотника-камикадзе типа Shahed-131/136 были уничтожены в небе над регионом.

Вместе с тем, в городе Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском районах, кроме Очаковской и Снегиревской общин, день и ночь прошли относительно спокойно.

Собственно, эти две общины оккупанты обстреливали с вечера 28 мая.

Попадания в Одессе

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук констатировал, что во время атаки было зафиксировано попадание в портовую инфраструктуру Одесской области.

Поэтому вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать соответствующие службы.

Как сработали силы ПВО: итоги

В Воздушных силах сообщили, что российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг выпустил:

до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря;

около 35 ударных беспилотников Shahed-136/131 из северного и южного направлений.

Были ли пуски "Калибров"

силам ПВО удалось ликвидировать 67 воздушных целей. В частности, 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.

Во время массированного ракетно-дронового удара в сети начали появляться сообщения о якобы запуске врагом крылатых ракет типа "Калибр" по городам нашего государства.

Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что эти сообщения были ложными. То есть Россия не выпускала "Калибры" в ночь на 29 мая по Украине.