Более 2 часов боролись за жизнь: показали фото 8-летнего Володи, которого убил "Кинжал"

В результате циничной атаки россиян по территории Украины в Ивано-Франковской области погиб мальчик. Ему было всего 8 лет, когда российская ракета оборвала его жизнь.

Медики боролись за жизнь в течение 2 часов, но безуспешно. Вражеская ракета прилетела прямо во двор дома, где жил мальчик.

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Мальчика убила ракета "Кинжал"

Во время российской атаки украинской территории "Кинжалами" 8-летний Володя Балабаник находился во дворе. Туда прилетела российская ракета, в результате чего мальчик получил многочисленные ранения осколками.

Медики в считанные минуты прибыли к дому Володи. Мальчик был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с тяжелыми травмами. В течение 2 часов врачи боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, они не смогли спасти Володю.

Следующие два дня, 12 и 13 августа, в Коломыйской общине объявлены днями траура по погибшему мальчику.

Погибший от "Кинжала" Володя / Управление образования Коломыйского городского совета

Россия атаковала Украину "Кинжалами"